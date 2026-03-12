Sucesos

Así se escuchó la balacera en Quepos donde murió un bebé de casi dos años

Autoridades investigan una balacera en Quepos que dejó como saldo la muerte de un menor y varias personas heridas.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
El menor falleció tras un impacto en la cabeza. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
QueposBalacera
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.