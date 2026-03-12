Así se escuchó la balacera en Quepos donde murió un bebé de casi dos años

El menor falleció tras un impacto en la cabeza. Imagen con fines ilustrativos.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo se escucharon múltiples detonaciones durante la balacera ocurrida en Quepos, Puntarenas, hecho en el que murió un bebé de casi dos años.

En la grabación, captada por un vecino del lugar, se logran escuchar al menos siete disparos.

Así se escuchó la balacera en Quepos donde falleció un bebé de casi dos años

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el menor fallecido presentaba una herida de bala en la cabeza. Otros dos niños que se encontraban en el sitio no recibieron impactos de proyectil; sin embargo, presentaban rasguños producto de la situación.

Además, una mujer de apellido Barrantes, de 25 años, y un hombre de apellido López, de 28, también resultaron heridos durante el ataque.

Según el informe inicial, el suceso ocurrió cuando las víctimas se disponían a ingresar a una vivienda, la noche de este miércoles 11 de marzo La Inmaculada. En ese momento, desde un vehículo en movimiento, les dispararon en reiteradas ocasiones.

El niño murió poco después de su ingreso al centro médico, donde permanecen los adultos heridos.