Así quedó el vehículo que cayó en un guindo en la ruta 32

Mujer fue trasladada, en condición crítica, a centro médico en Heredia

Por Natalia Vargas
Una mujer fue rescatada del vehículo.
Así quedó el carro que cayó en un guindo en la ruta 32. Una mujer fue rescatada tras quedar prensada dentro del vehículo. Foto: (Waze Costa Rica/Facebook)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

