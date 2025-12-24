Así quedó el vehículo que cayó en un guindo en la ruta 32

Así quedó el carro que cayó en un guindo en la ruta 32. Una mujer fue rescatada tras quedar prensada dentro del vehículo. Foto:

Un vehículo conducido por una mujer adulta cayó en un guindo en la ruta 32, específicamente dos kilómetros después del túnel del Zurquí, en sentido San José-Limón.

La Cruz Roja informó que el guindo tiene una profundidad aproximada de 100 metros, pero la densa vegetación de la zona sostuvo el automóvil a pocos metros de la carretera y evitó que continuara descendiendo.

A las 8:35 a. m., la Cruz Roja confirmó que se logró la extracción de la mujer, quien permanecía atrapada dentro del vehículo, y fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.