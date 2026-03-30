Así estuvo el calor en Costa Rica este lunes: temperaturas máximas alcanzaron los 39 °C

El calor alcanzó hasta 39 °C en Costa Rica, con temperaturas altas en varias regiones y contrastes en zonas montañosas.

Las altas temperaturas marcaron la jornada de varias zonas este lunes 30 de marzo de 2026 en Costa Rica, con máximos de hasta 39 °C en algunas regiones del país, según registros del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los datos muestran que la estación de Barco Quebrado reportó el valor más alto, seguida por San Mateo con 38,9 °C y Finca La Ceiba con 37,3 °C, lo que evidencia un día de calor intenso en distintos puntos del territorio.

El informe detalla que las regiones del Pacífico registraron los valores más altos, con múltiples estaciones por encima de los 35 °C, incluyendo Paquera, Cañas y Bagaces.

En el Valle Central, donde vive gran parte de la población, las temperaturas también fueron elevadas. Atenas alcanzó 35,6 °C, mientras que sectores cercanos a San José rondaron los 30 °C.

El reporte también evidencia que el Caribe y la zona norte presentaron condiciones más frescas, con máximas entre 31 °C y 32 °C en la mayoría de estaciones.

En las zonas montañosas se registraron los valores más bajos del país. Cerro de la Muerte reportó 14,6 °C y el volcán Turrialba descendió hasta 12,4 °C.

Temperaturas máximas (IMN /IMN)

El IMN indicó que estos valores son preliminares y responden a condiciones propias de la estación seca, caracterizada por alta radiación solar y poca nubosidad.