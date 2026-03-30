Sucesos

Así estuvo el calor en Costa Rica este lunes: temperaturas máximas alcanzaron los 39 °C

El calor sorprendió a varias regiones de Costa Rica este 30 de marzo. Conozca cuáles zonas registraron las temperaturas más altas y cómo variaron según el lugar donde usted vive

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Por Silvia Ureña Corrales
06/03/2024 San Miguel de Sarapiquí. Esta mujer decidió cubrirse con la sombrilla para burlar los rayos cenitales rayos solares, muy cerca del medidía. El cielo despejado y el sol intenso hacen que por estos días se sienta mucho calor, con temperaturas más altas que de costumbre. Foto: Rafael Pacheco Granados
El calor alcanzó hasta 39 °C en Costa Rica, con temperaturas altas en varias regiones y contrastes en zonas montañosas. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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