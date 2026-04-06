Asalto a local en Alajuela: agreden a propietario y huyen con ¢50.000 y su vehículo

Un hombre de 22 años fue capturado tras un asalto a un local en Alajuela. Otros dos sujetos permanecen en fuga. Imagen con fines ilustrativos.

Un joven de 22 años permanece detenido como sospechoso de participar en un asalto contra un local comercial en Alajuela. El incidente ocurrió en Villa Flores, donde tres sujetos irrumpieron en un negocio.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos sucedieron pasadas las 8:30 p. m. de este domingo 5 de abril. En apariencia, los sujetos llegaron al establecimiento y agredieron al propietario para apoderarse de sus pertenencias.

Luego, sustrajeron aproximadamente ¢50.000 en efectivo y utilizaron el automóvil de la víctima para escapar del sitio tras el ataque.

Minutos después del reporte, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron el vehículo sustraído dentro de una propiedad privada situada a poca distancia del local.

En ese sitio, los policías detuvieron al joven de 22 años, quien presuntamente forma parte del grupo que ejecutó el asalto. Los otros dos participantes continúan en fuga.

El detenido fue trasladado al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.