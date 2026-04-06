Sucesos

Asalto a local en Alajuela: agreden a propietario y huyen con ¢50.000 y su vehículo

La Fuerza Pública detuvo a un hombre de 22 años vinculado con asalto a un comercio en Villa Flores, Alajuela

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
Un hombre de 22 años fue capturado tras un asalto a un local en Alajuela. Otros dos sujetos permanecen en fuga. Imagen con fines ilustrativos. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsaltoAlajuela
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.