Aparece cuerpo con signos de violencia en Santa Cruz

La víctima sería un hombre de entre 35 y 40 años.

Vecinos de Portegolpe, en Santa Cruz de Guanacaste, hallaron un cuerpo sin vida alrededor de las 8 a. m. de este jueves.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al sitio y corroboraron que el fallecido, un hombre que tendría entre 35 y 40 años, presentaba varias lesiones en el rostro.

A las 10:19 a. m., el departamento de prensa de la Policía Judicial indicó que una unidad se desplazaba al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitirán determinar la identidad del hombre y las circunstancias que rodearon su muerte.

Hace tan solo tres días se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de una refrigeradora, en las cercanías de un botadero de basura del cantón central de Limón.

El reporte preliminar detalló que los restos humanos estaban dentro del electrodoméstico y en posición fetal. La Sección de Patología reveló el 11 de noviembre que la fallecida era una mujer; sin embargo, por el momento no se conoce su identidad, ya que las pruebas de ADN continúan en curso.