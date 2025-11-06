Aparatoso accidente laboral deja grave a joven rescatado de molino de piedra

Un joven de 19 años resultó gravemente herido la noche de este miércoles tras quedar atrapado en una máquina utilizada para moler piedra, en un molino ubicado en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas, confirmó la Cruz Roja Costarricense.
El accidente se reportó a las 6:32 p.m., cuando unidades de la institución fueron despachadas al sitio.
Al llegar, los socorristas encontraron al trabajador prensado por partes de la maquinaria, por lo que realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico durante varios minutos para liberarlo.
Una vez estabilizado, el joven —quien presentaba un trauma importante en una extremidad inferior— fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.
En la atención participaron más de 16 cruzrojistas, con apoyo de unidades de rescate, soporte básico y avanzado. Según los reportes preliminares, el hombre se encontraba laborando en el molino al momento del incidente.
Las autoridades no detallaron las causas del accidente, pero se mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió.