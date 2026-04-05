Sucesos

Años sin respuestas: los dos asesinatos de dirigentes del fútbol que siguen sin resolverse

En los últimos 17 años tres directivos fueron víctimas de sicarios, el caso más reciente ocurrió el fin de semana anterior.

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Por Christian Montero
Presidente de Puntarenas F.C. Adrián Castro. Futbol, En
Los asesinatos de Marcelo Torres, vicepresidente del equipo de primera división La U Universitarios y Adrián Castro, jerarca de Puntarenas FC, aún no han sido resueltos. (La Nación/La Nación)







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Homicidio presidentes fútbol
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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