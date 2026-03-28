Amplían prisión preventiva para sospechoso de provocar mortal incendio en hotel de San José

Incendio en Centro de San josé en avenida 1 y 3 Calle 8 en el Hotel Oriente donde 5 personas fallecieron.

Un hombre de apellidos Hernández Pérez pasará seis meses más en prisión preventiva como principal sospechoso de provocar el incendio en el Hotel Oriente, en San José, que cobró la vida de cinco personas la madrugada del 2 de octubre del año pasado.

Según informó el Poder Judicial, a Hernández se le vincula con el delito de incendio o explosión. De acuerdo con la investigación, el fuego se habría originado por la mala manipulación de un hidrocarburo dentro del establecimiento, ubicado en el distrito de Merced. Esto provocó la rápida propagación de las llamas y el saldo mortal de cinco víctimas.

En la escena fallecieron dos hombres y tres mujeres. Una pareja de adultos mayores fue hallada abrazada dentro de una habitación; el resto de las víctimas se localizó en un radio de 10 metros.

Todos se encontraban en el costado oeste de la estructura y, debido a que las rutas de salida estaban al este, las personas quedaron atrapadas.

Hernández Pérez fue detenido el 19 de diciembre de 2025 en vía pública, en el cantón de Garabito, Puntarenas. La prórroga de la medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de San José mientras concluye la investigación.

Dos adultos mayores murieron abrazados en el siniestro. (Alonso Tenorio/La Nación)

‘Mano criminal’

Aunque inicialmente no trascendieron las causas, Michael Soto, director interino del OIJ, señaló que las pesquisas de la Sección de Homicidios permitieron establecer la existencia de “mano criminal”. Con dicha información, se identificó al responsable, quien fue capturado y presentado ante el juzgado.

Por su parte, Mauricio Montero, uno de los bomberos que atendió la emergencia, detalló en octubre que el inmueble —que ocupaba el segundo y tercer piso— funcionaba en realidad como una cuartería. Al llegar los cuerpos de socorro, parte de la tercera planta ya había colapsado.

El edificio contaba únicamente con dos rutas de escape: el acceso principal y una escalera de emergencia que no cumplía con la normativa por su mal estado.

Además, la puerta del tercer nivel, donde estaban las víctimas, se encontraba clausurada con alambre al momento del siniestro.

Hotel contaba con permisos de funcionamiento

Días después del siniestro, la Policía Municipal de San José clausuró 10 de 20 hoteles fiscalizados en el cantón capitalino.

Según confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, se trataban de locales que se encuentran deteriorados o que incumplían de manera grave con los permisos de funcionamiento.

Sin embargo, al ser consultado sobre el Hotel Oriente, el jerarca indicó que no era una cuartería y que contaba con todos los permisos de funcionamiento.

Así quedó la estructura tras el incendio. (Alonso Tenorio/La Nación)

“En el censo del 2020 que realiza la Policía Municipal de San José, el Hotel Oriente Moderno no era cuartería. Se habían realizado varias fiscalizaciones entonces cuando la pandemia del covid-19 y sí era un hotel con habitaciones, pero no tenía esa modalidad cuartería“, amplió.

“Luego, a inicios de este año, el Comité Municipal de Emergencias vuelve a actualizar el censo, y el hotel que se quema no era una cuartería. Esa edificación contaba con permiso sanitario de funcionamiento al día, había sido renovado a buen tiempo y también contaba con una licencia comercial como hotel“, explicó Solano.