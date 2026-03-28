Sucesos

Amplían prisión preventiva para sospechoso de provocar mortal incendio en hotel de San José

El sospechoso de provocar el incendio en el Hotel Oriente, donde murieron cinco personas, cumplirá seis meses más de prisión preventiva

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Incendio en Centro de San josé
Incendio en Centro de San josé en avenida 1 y 3 Calle 8 en el Hotel Oriente donde 5 personas fallecieron. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendioHotelSan JoséPrisión preventiva
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.