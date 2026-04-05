Altas temperaturas y lluvias marcarán este lunes en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

El país tendrá calor intenso, pocas lluvias y condiciones estables este lunes, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 6 de abril de 2026 el país presentará condiciones mayormente estables, con vientos débiles y un aumento en la sensación térmica durante el día.

Estas condiciones favorecerán un ambiente cálido en gran parte del territorio nacional. En la tarde, el IMN prevé lluvias de corta duración con tormenta en el Pacífico Sur y sectores montañosos del Pacífico Central. En el resto del país no se anticipan precipitaciones relevantes.

En el Valle Central, la mañana iniciará con pocas nubes y ráfagas ocasionales. En la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 17,5 °C y una máxima de 27,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá un día despejado con ráfagas ocasionales de viento. El ambiente será muy caluroso. Liberia alcanzará una mínima de 22 °C y una máxima de 37,4 °C, una de las temperaturas más altas del país.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con pocas nubes en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias en zonas montañosas. Quepos tendrá temperaturas entre 22,1 °C y 32,3 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad variable durante el día. En la tarde se estiman lluvias aisladas con tormenta. Golfito reportará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 34,2 °C.

En el Caribe Norte, se mantendrá nubosidad dispersa durante toda la jornada, sin cambios significativos. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,9 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares con nubosidad variable. Limón registrará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 30,1 °C.

En la zona norte, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a despejado. En la tarde aumentará la nubosidad. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16,1 °C y 28,2 °C.

El IMN señala que el calor será un factor dominante durante el día, con mayor intensidad en el Pacífico Norte y sectores del centro de Costa Rica.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:31 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto menguante.