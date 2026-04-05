Sucesos

Altas temperaturas y lluvias marcarán este lunes en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

El IMN prevé una jornada marcada por calor intenso y condiciones mayormente estables, con lluvias puntuales en algunas regiones. Conozca cuáles zonas sentirán más el impacto del clima

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Por Silvia Ureña Corrales
Vista panorámica San José
El país tendrá calor intenso, pocas lluvias y condiciones estables este lunes, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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