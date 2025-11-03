Alerta en La Uruca: ataque de abejas deja siete víctimas y despliegue de cuatro ambulancias

La Cruz Roja y Bomberos trabajan en la atención de siete víctimas de picaduras de abejas en La Uruca (imagen ilustrativa). Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos atendieron este lunes un incidente en las Vueltas del Virilla, en La Uruca, donde siete personas resultaron afectadas por picaduras de abejas, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Cruz Roja, al menos un paciente estaba inconsciente, que fue remitido de emergencia a un centro médico.

Para la atención se desplegaron cuatro ambulancias, entre básicas y de soporte avanzado, trabajando de manera coordinada entre ambas instituciones.

Las autoridades advirtieron que la escena aún no es segura, por lo que se mantiene la precaución durante las labores de rescate y atención médica.

A inicios de setiembre, un hombre de 70 años murió en un ataque de abejas en el que también resultaron heridas dos personas.

La Cruz Roja Costarricense indicó en esa oportunidad que dos ambulancias de soporte avanzado y una de soporte básico llegaron al lugar en Santa Ana, pero el adulto mayor ya estaba en paro cardiorrespiratorio para ese momento.

Se le realizaron maniobras avanzadas de soporte de vida, pero no se logró resucitarlo.

Jimmy Umanzor Umaña, de la Estación de Bomberos de Santa Ana, aseguró que el hombre tenía más de 100 picaduras en su cuerpo.