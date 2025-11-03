Sucesos

Alerta en La Uruca: ataque de abejas deja siete víctimas y despliegue de cuatro ambulancias

Siete personas resultaron afectadas por picaduras de abejas en La Uruca; Cruz Roja traslada al menos un paciente en condición crítica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
La Miel Reserva Conchal, de Guanacaste, fue premiada en los London Honey Awards 2025.
La Cruz Roja y Bomberos trabajan en la atención de siete víctimas de picaduras de abejas en La Uruca (imagen ilustrativa). Fotografía: (Reserva Conchal/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ataque AbejasCruz RojaLa UrucaVueltas del VirillaPicaduras de abejas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.