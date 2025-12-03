Adolescentes de 15 y 16 años detenidos por asaltos en Guanacaste

Dos menores de 15 y 16 años son los principales sospechosos de cometer al menos dos asaltos en el cantón de Carrillo, en Guanacaste.

En apariencia, a los jóvenes se les vincula con la sustracción de una bicimoto a su conductora en el barrio Villa Marcel, ocurrido esta semana, y otro robo en las cercanías minutos más tarde.

La primera víctima manifestó a las autoridades que al menos seis hombres, aparentemente menores de edad, la amenazaron con armas de fuego y le sustrajeron su vehículo.

Minutos más tarde, oficiales de Fuerza Pública atendieron otro reporte de robo en vía pública. En esta ocasión, el afectado indicó que se dirigía a su casa después del trabajo cuando dos hombres armados lo obligaron a entregar su celular.

Luego de que le sustrajeron su teléfono, un grupo de vecinos intervino para ayudar y capturaron al adolescente de 15 años a aproximadamente 200 metros del sitio donde ocurrió el robo.

A la llegada de los oficiales, los vecinos mantenían retenido al joven, quien viajaba en la bicimoto que presuntamente sustrajo. El muchacho portaba un arma no letal calibre 9 milímetros.

Poco después, oficiales de Fuerza Pública detuvieron al joven de 16 años, quien llevaba dos celulares, en apariencia, propiedad de las víctimas.

Ambos aprehendidos fueron llevados al Ministerio Público.