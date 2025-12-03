Sucesos

Adolescentes de 15 y 16 años detenidos por asaltos en Guanacaste

Uno de los jóvenes fue retenido por vecinos después de cometer el presunto robo

Por Natalia Vargas
Los menores, de 15 y 16 años, fueron detenidos tras presuntamente cometer dos robos.
Los menores, de 15 y 16 años, fueron detenidos tras presuntamente cometer dos asaltos. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

