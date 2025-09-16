Una persona fallece en choque de autobús contra árbol en Grecia

Una persona murió y 25 resultaron heridas tras el vuelco de un autobús en San Juan de Grecia, Alajuela.

Un autobús colisionó, la mañana de este martes, contra un árbol en San Juan de Grecia, Alajuela. El hecho dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos trasladados de urgencia a centros médicos.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el reporte del accidente se recibió a las 11:38 a. m., cuando se alertó sobre la colisión del autobús contra un objeto fijo. Para atender la emergencia se enviaron siete unidades de socorro.

En el lugar, los paramédicos atendieron un total de 25 pacientes, de los cuales un hombre de 64 años fue trasladado en condición crítica y siete más en estado urgente al Hospital San Francisco de Asís.

Además, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Nación que mantiene presencia en la zona para atender el deceso de uno de los ocupantes del autobús, aunque aún no se ha determinado su identidad.

Por ahora, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

