Accidentes

Una persona fallece en choque de autobús contra árbol en Grecia

El OIJ de Grecia confirmó que se mantiene en la escena atendiendo el deceso de uno de los ocupantes del automotor

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen el bus chocado
Una persona murió y 25 resultaron heridas tras el vuelco de un autobús en San Juan de Grecia, Alajuela. (Andrés Garita, corresponsal GN/Suministrada por Andrés Garita, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente GreciaVuelcoAutobúsSan Juan
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.