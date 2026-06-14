Accidentes

Tres jóvenes fallecen al caer en vehículo a guindo en San Carlos; estas eran sus identidades

El guindo se ubica cerca de una quebrada en la ruta entre la represa de Arenal y La Fortuna

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Por Edgar Chinchilla, corresponsal GN y Arianna Villalobos Solís
imágenes del sitio donde se observa el lugar del accidente
Tres jóvenes de entre 19 y 22 años fallecieron tras caer el auto en que viajaban a un guindo en La Fortuna de San Carlos. (Edgar Chinchilla, corresponsal GN/Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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