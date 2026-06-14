Tres jóvenes fallecen al caer en vehículo a guindo en San Carlos; estas eran sus identidades

Tres jóvenes de entre 19 y 22 años fallecieron tras caer el auto en que viajaban a un guindo en La Fortuna de San Carlos.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó como saldo tres jóvenes fallecidos, con edades entre 19 y 22 años, luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara a un guindo de aproximadamente cinco metros de profundidad. El hecho ocurrió en La Fortuna de San Carlos, sobre la ruta 142.

Según confirmó La Nación en el lugar, las víctimas fueron identificadas como tres hombres de apellidos Araya Arana, de 19 años; Arana Rodríguez, de 20; y Rodríguez Paniagua, de 22. Todos fueron declarados fallecidos en la escena.

Tres jóvenes murieron al caer en un guindo en San Carlos

La Cruz Roja Costarricense informó de que la emergencia fue reportada a las 3:09 a. m. y que una unidad de atención básica fue enviada al sitio.

Las autoridades ubicaron un automóvil BMW que, por razones aún bajo investigación, se habría salido la carretera y caído por la pendiente mientras circulaba en sentido de la represa del Arenal hacia el centro de La Fortuna.

De manera preliminar, se presume que el joven de 19 años conducía el automotor al momento del percance.

Accidente La Fortuna de San Carlos

Los tres fallecidos eran vecinos de la zona.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Pasadas las 8 a. m., la ruta permanecía cerrada y las aplicaciones de movilidad reportaban una importante congestión vehicular en las cercanías del hotel Los Lagos, donde ocurrió el accidente.

Este diario confirmó que las lluvias registradas en la zona han complicado las labores para trasladar los cuerpos a un lugar seguro, debido al aumento del caudal de la quebrada ubicada en el sector.