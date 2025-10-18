Tras siete horas de trabajo nocturno, Cruz Roja rescata cuerpo de ahogado en Uvita de Puntarenas

Socorristas de la Cruz Roja trabajaron siete horas durante la noche y madrugada para recuperar el cuerpo del ahogado.

Los buzos especializados de la Cruz Roja Costarricense trabajaron siete horas durante la noche y madrugada de este sábado para encontrar el cuerpo de una persona que estaba desaparecida en un río de Uvita de Puntarenas, cerca de Bahía Ballena.

Tras las arduas labores de rescate, los socorristas lograron visualizar al desaparecido quien, sin embargo, ya había fallecido. Al parecer, el sujeto se encontraba en una poza cuando la corriente del río lo arrastró. El llamado de auxilio entró al sistema 911 a eso de las 4 p. m.

Aunque los buzos de la Cruz Roja lograron ubicar el cuerpo en horas de la noche, requirió más horas de trabajo recuperarlo y trasladarlo a un lugar seguro.

Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja, explicó que a la zona se trasladaron buzos especializados en operaciones nocturnas, así como una unidad de soporte básico, una unidad de primera intervención, y 10 socorristas.

El cuerpo quedó bajo la custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).