Accidentes

Tras siete horas de trabajo nocturno, Cruz Roja rescata cuerpo de ahogado en Uvita de Puntarenas

Sujeto se encontraba en una poza cuando la corriente del río lo arrastró. Tras varias horas de trabajo en la noche y madrugada, buzos encontraron el cuerpo

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Socorristas de la Cruz Roja trabajaron siete horas durante la noche y madrugada para recuperar el cuerpo del ahogado.
Socorristas de la Cruz Roja trabajaron siete horas durante la noche y madrugada para recuperar el cuerpo del ahogado. (Cruz Roja/Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaPuntarenasAhogadoRescate
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.