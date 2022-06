Trabajador y amoroso, así recuerda madre a fallecido en choque contra puente en Curridabat

“El viernes (27 de mayo) él salió como faltando 10 minutos para las 6 p. m. Me dio un beso y me dijo: ‘Mamá, te amo’. Me abrazó y se fue (...).

“El sábado a las 5:58 a. m. me desperté para fijarme si ya él había llegado, pero no lo vi. En ese instante, me entró la llamada de la mamá de uno de los amigos de él. Ella me preguntó si ellos andaban juntos y me dijo que había ocurrido un accidente, que me fuera para Curridabat, al puente que está por la estación de servicio de La Galera.

“Cuando llegué vi todo. Le entregué la cédula a un agente judicial, porque mi hijo se había ido sin documentos, y el señor me dijo que el fallecido era mi hijo”.

Las palabras anteriores son parte del testimonio de Natalia Ester Monge Barquero, madre de Dilan Didier Villegas Monge, el muchacho de 24 años que falleció el sábado anterior, luego de que el carro en el que viajaba con varios amigos chocara contra un puente peatonal en Curridabat, San José.

Villegas era el segundo de cuatro hermanos y padre de un bebé de 8 meses. Su madre destacó que era un hijo amoroso y un hombre sumamente trabajador, ya que además de su labor en un taller de decoración de vehículos en Paraíso, Cartago, de manera independiente colocaba alarmas y polarizados.

[ Dos muertos y tres heridos tras impacto de carro contra puente peatonal en Curridabat ]

Natalia Monge, madre de Dilan Villegas, contó que su hijo era muy trabajador. (Keyna Calderón, corresponsal GN)

Doña Natalia contó que aunque a Dilan, quien vivía con ella en San Nicolás de Cartago, le gustaba mucho compartir con sus amigos, prefería quedarse en casa trabajando. Sin embargo, el viernes anterior decidió salir, aunque nunca le dijo hacia dónde se dirigía.

Ella mencionó que, según lo que le han manifestado, su hijo venía manejando, aunque reconoció que no tenía licencia. “Estoy en shock, ha sido algo impactante”, comentó esta joven madre.

Llamada les alertó de muerte

Además de Dilan Villegas Monge, en el accidente también murió una joven de 17 años. Se trata de María Fernanda Porras Fernández, de 17 años. Ella vivía con sus abuelitos, José Ángel Fernández Cerdas y Cristina Mercedes Araya Segura, en Quircot de El Guarco.

La madre de la joven había fallecido en el 2009 también en un accidente de tránsito, relató don José Ángel al periódico La Teja.

“Han sido unos sufrimientos terribles estos accidentes. Ella era mi nieta, pero yo la veía como una hija, al igual que a sus otros dos hermanos, porque me hice cargo de ellos cuando mi hija falleció y estaban pequeños. Entre mi esposa y yo los sacamos adelante, les dimos estudio, todo lo que pudimos. Para mí esto ha sido muy fatal”, explicó Fernández al diario.

Este señor de 70 años contó que ellos se enteraron de la muerte de su nieta porque a su hijo mayor lo llamaron para alertarle de lo sucedido.

“Ella era una chiquita tranquila, me respetaba, lo único es que tenía sus juntas. Ese presentimiento (de que algo le podía pasar) yo lo tenía solo con ella; sentía que en cualquier momento me iban a dar una mala noticia. Yo siempre le comentaba eso, pero ella me decía: ‘No, tranquilo, tranquilo, pa’”.

María Fernanda estaba en quinto año en el colegio de Agua Caliente y, de acuerdo con la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cumpliría la mayoría de edad el pŕoximo 10 de junio.

María Fernanda Porras tenía 17 años y estaba en undécimo año. Familiares y amigos se mostraron consternados durante la vela de la joven. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

El accidente

El sábado anterior, a las 3:05 a. m., la Cruz Roja recibió una alerta por un aparatoso choque ocurrido frente a la estación de servicio La Galera, en Curridabat. En el percance murieron Villegas y Porras, al tiempo que tres muchachos más resultaron heridos; pero este martes ya todos habían sido dados de alta.

Según las autoridades, por razones que aún se investigan, el automóvil liviano perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra la base del puente peatonal. Todo apunta a que el exceso de velocidad es uno de los factores que influyó en el percance, pero las pesquisas siguen en desarrollo.