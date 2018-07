“Yo estoy realizando traslados en Caldera, pero fui a la gasolinera en El Roble. Cuando había terminado de cargar combustible, me dirigí hacia Caldera y, a unos 800 metros de recorrido, vi un vehículo venir hacia mí en mi carril . Al verlo lo que hice fue frenar y al ver que el vehículo no frenaba intente esquivarlo, pero siempre me impactó de frente. Por más frenado de casi 35 metros, no pude quitármelo. Él venía rápido y seguro se durmió", relató Bernal Hernández, chofer del tráiler.