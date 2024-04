Policía que murió por disparo de compañero soñaba con comprar buseta para pasear con su familia

El policía Edwin Núñez Martínez, de 61 años, atendía el miércoles por la noche un posible incidente de violencia doméstica en una vivienda en Tucurrique de Jiménez, en Cartago, cuando una bala por la espalda segó su vida. Al parecer, fue uno de sus compañeros de Fuerza Pública quien disparó su arma de reglamento para repeler el ataque de un hombre que los amenazó con un machete.

Don Edwin, padre y abuelo, estaba a pocos años de pensionarse tras una labor de más de tres décadas en el Ministerio de Seguridad Pública. Según su hermano, Wilberth Núñez, su sueño era comprar una buseta para pasear con toda su familia. “Quería jubilarse para compartir más tiempo con la familia, el tiempo que no podía compartir por trabajar. Son cosas que ya no podrá cumplir”, lamentó.

“Cuando usted tiene un familiar enfermo, usted se va preparando, pero en realidad nadie se prepara para la muerte, mucho menos en un caso como este, que sucede de la noche a la mañana”, comentó don Wilberth, quien también trabaja como policía de Fuerza Pública y suma otros 30 años de servicio. Afectado, el oficial agregó que al recibir la noticia estaba descansando. “Sentí como si me hubieran echado un balde de agua, no sé si fría o caliente, porque fue algo impactante para mí, fue de repente”, aseguró. “Esto desmorona a cualquiera por más fuerte que sea”.

Según Wilberth, su hermano, quien era destacado en la delegación de Tucurrique, cumplía su tercer día laboral en el turno nocturno el miércoles, y se esperaba que regresara a casa con su familia en La Suiza de Turrialba el jueves.

En su memoria, guarda el último recuerdo junto a su hermano hace un par de días. Edwin tenía una motocicleta, así que en sus días libres recorría la zona y visitaba a su hermano y otros excompañeros en la delegación de La Suiza. “Él pasó y habló con el teniente porque fueron compañeros. Recordaron cosas del trabajo. Estuvo con nosotros, hasta que me dijo ‘ya me voy mi hermano’. Ya después no lo vi más, ni hablé más con él”, comentó.

Detalló que don Edwin tenía tres nietos, pero que su mayor alegría era su nieto menor, quien vivía con él. Según Wilberth, dedicaba sus días libres a compartir tiempo de calidad con el pequeño. Incluso, lo recogía de la escuela en moto y luego lo llevaba a ver animales en los campos cercanos o a saltar en un trampolín que tenían. “Ese era el amor de su vida. Siempre estaba pendiente de él”, aseguró.

Wilberth Núñez sostiene que los policías son conscientes del riesgo del trabajo que desempeñan. “Uno no sabe si saldrá bien de los problemas que debe resolver”. Para él, Edwin seguirá vivo en su corazón y en su memoria, como “un hombre de mil batallas, dedicado a su familia y a la Fuerza Pública, que eran todo para él”.

Confuso incidente

La muerte de Edwin Núñez ocurrió a eso de las 11 p. m. en la calle El Dengue, en Tucurrique de Jiménez, donde él y un compañero atendieron un incidente por violencia doméstica. Tras completar algunas diligencias asociadas al caso, los agentes regresaron al sitio para dejar a la presunta víctima en su casa; sin embargo, al ingresar se encontraron con el agresor de la mujer, identificado con el apellido Sánchez, quien los amenazó con un machete.

Ante esta situación, la primera versión que se conoció es que el compañero de Núñez accionó su arma en dos ocasiones e hirió a Sánchez en el pecho y, por error, a Núñez en la espalda. El policía murió en el lugar, mientras que Sánchez fue llevado al centro médico local.

Wilberth Núñez dijo conocer esta versión y otra que sugiere la implicación de un tercero; no obstante, prefirió no especular hasta esperar los resultados de los análisis de los indicios balísticos. En la mañana del jueves, la familia aún no había recibido el cuerpo de don Edwin, por lo que desconoce cuándo se realizarán las honras fúnebres.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, tras el incidente, se decomisaron las armas de fuego encontradas en la escena, las cuales pertenecían a los oficiales, así como el machete que portaba Sánchez.

La Nación consultó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre si el oficial Núñez utilizaba su chaleco antibalas en el momento del incidente; sin embargo, indicaron que no pueden referirse al caso porque está en fase de investigación.

No obstante, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, manifestó que se trata de un “trágico accidente” y que su cartera aprenderá del hecho para identificar áreas de mejora que puedan ser implementadas en la Escuela Nacional de Policías. “Estamos brindando todo el apoyo técnico necesario a todas las personas involucradas”, aseguró.

