“Desde el percance hasta que llegarán los de Guardacostas y Cruz Roja fue una eternidad para mí, me ardía la cara y el ojo, le gritaba a otros pescadores, pero no me escuchaban, el motor se había apagado, estaba anclado y yo no sabía si venían o no por mí”, narró Carrillo a La Nación este jueves por la tarde, después de ser dado de alta del Hospital Monseñor Sanabria.