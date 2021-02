“Yo solo escuchaba que gritaban mi nombre, pero yo no me podía salir y ya ellas (sus hermanas) no se escuchaban (...). El cuerpo se me desvaneció; me estaba ahogando y le pedí ayuda a Dios y siento que fue él quien me sacó porque sentí una fuerza repentina y pude llegar a la orilla”, contó Kathya.