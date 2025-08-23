Motociclista fallece al chocar contra vehículo estacionado

Un motociclista de 52 años, identificado con los apellidos Castillo Muñoz, perdió la vida la noche del viernes en un accidente de tránsito. Los hechos ocurrieron en Buenos Aires de Venecia, San Carlos, frente al supermercado Economás.

Según el reporte preliminar de las autoridades, Castillo, vecino de La Unión de Venecia, colisionó contra un vehículo estacionado a la orilla de la vía.

La Cruz Roja Costarricense acudió al lugar tras recibir la alerta; sin embargo, pese a los esfuerzos de los socorristas, el hombre fue declarado fallecido en el sitio.

Funcionarios judiciales se hicieron presentes para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.