Accidentes

Motociclista fallece al chocar contra vehículo estacionado

Los hechos ocurrieron en Buenos Aires de Venecia, San Carlos

Por Edgar Chinchilla, corresponsal GN y Arianna Villalobos Solís

Un motociclista de 52 años, identificado con los apellidos Castillo Muñoz, perdió la vida la noche del viernes en un accidente de tránsito. Los hechos ocurrieron en Buenos Aires de Venecia, San Carlos, frente al supermercado Economás.








