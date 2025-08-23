Motociclista fallece al chocar contra vehículo estacionado

Un motociclista de 52 años, identificado con los apellidos Castillo Muñoz, perdió la vida la noche del viernes en un accidente de tránsito. Los hechos ocurrieron en Buenos Aires de Venecia, San Carlos, frente al supermercado Economás.
