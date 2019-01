“Se los puedo asegurar que él no tenía ninguna bombeta, no le estalló a él como muchos dicen, él no estaba manipulando ningún cartucho de pólvora (...) Gracias a Dios, cuando reconocí el cuerpo en la Morgue él estaba completo, entero, pero la gente dijo muchas cosas y creí que más bien no me iban a dejar verlo, pero fue todo lo contrario, a él nunca le explotó”, narró Norma Calderón Gónzalez.