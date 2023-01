La mitad de los muertos en carretera eran jóvenes entre los 21 y 40 años

El 2022 cerró con 484 muertes en carretera, de ese total, 130 eran personas jóvenes entre los 21 y los 30 años y otros 122 tenían entre 31 y 40 años. Esos números se traducen en que más de la mitad de los fallecidos (52%) eran ciudadanos en fase productiva y que posiblemente aportaban económicamente a sus familias.

A la estadística se suma que el 64% de las fatalidades ocurrieron entre la noche y madrugada, pues al menos 159 de los 484 decesos se registraron entre las 6 p. m. y las 12 a. m. y otros 184 entre la medianoche y las 6 a. m.

Esos datos ponen en evidencia, para las autoridades de Tránsito, que las actividades nocturnas o trasladarse de paseo en esas franjas de tiempo pueden ser factores que aumenten el riesgo de sufrir un accidente aunado al alcohol al volante o el sueño.

“Solo en diciembre, de los 48 decesos, 16 ocurrieron en la noche antes de las 12 a. m, y otros 14 ocurrieron en la madrugada. Si los sumamos, tenemos que el 63% del total perdieron la vida en esas horas nocturnas, muy similar al 64% que se dio durante todo el año. Lamentablemente la poca cantidad de vehículos en las noches y madrugadas, permite a muchos abusar de la velocidad”, interpretó Alexánder Solano, director de ese cuerpo policial.

2022 cerrará con 100 muertes más en carreteras que el año pasado

Precisamente, el exceso de velocidad fue el año pasado la principal causa de muerte en carretera, con 192 vidas perdidas relacionadas con este riesgo, superando por mucho a la invasión de carril, que se ubicó de segunda en la lista con 87 fatalidades.

Personas entre los 21 y 40 años son las mayores involucradas en accidentes de tránsito durante el 2022. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Entre las edades de los otros fallecidos, 75 personas tenían entre 41 y 50 años, otras 61 eran adultos mayores, y 32 personas más tenían entre 11 y 20 años al momento del percance que les cobró la vida el año pasado.

“Desde todo punto de vista, es una tragedia cualquier fallecido en carretera, pero si a eso le agregamos que son personas muy jóvenes duele muchísimo más, porque son personas que apenas están empezando su vida adulta (...) en ocasiones, esa misma juventud los lleva a cometer algunas imprudencias que pueden provocar accidentes”, dijo Solano.

Aunque resulta reiterativo, los oficiales recomiendan a los conductores no abusar de la velocidad, no distraerse con el celular mientras conducen, estacionar el vehículo si sienten sueño de camino o de regreso de un paseo, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar conducir de noche por rutas que no conocen bien y como peatones y ciclistas hacerse visibles ante los choferes.