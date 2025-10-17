Impresionante accidente en San Carlos: Carro atropella a niño y lo arrastra varios metros

Tremendo susto se llevaron los involucrados este jueves en un accidente de tránsito registrado en las cercanías de la Escuela Juan Chaves Rojas, en el centro de Ciudad Quesada, en San Carlos.

Un niño y un adulto intentaron cruzar la vía, de cuatro carriles, a mitad de cuadra, cuando llovía copiosamente en la ciudad.

Pasaron corriendo hasta el segundo carril, donde había un automóvil blanco detenido. Eso impidió que la conductora del tercer carril los viera y por eso atropelló y arrastró varios metros al menor de edad.

Atropello de niño en Ciudad Quesada

Fuentes policiales cercanas al caso confirmaron que el menor sufrió escoriaciones y golpes, pero, afortunadamente está fuera de peligro.

El caso quedó bajo investigación de la Policía de Tránsito.