Hoy hace 50 años: Fracasó búsqueda y avión argentino siniestrado en 1965 seguirá desaparecido

Texto original publicado por La Nación el 29 de abril de 1972

La mayoría de las expediciones, incluso la que dirigía el coronel Oscar Vidal Quesada, director general de la guardia civil, ha regresado a esta capital. Salieron hace más de tres días hacia la zona de Corozal de San Carlos, donde estarían los restos de un avión transporte que se habría estrellado en esa región hace aproximadamente siete años.

La búsqueda se reanudó hace pocos días porque alguien encontró un pedazo de aluminio el cual, de acuerdo con exámenes de laboratorio, es una parte de la estructura de un avión grande. Las autoridades se interesaron nuevamente en el caso porque sospecharon que esto podría tener relación con el extravío de un avión militar argentino, el cual desapareció en la costa atlántica de Costa Rica el 3 de noviembre de 1965 a las 6:30 p. m.

No obstante, según informes de la guardia civil, todo resultó ser una farsa. Pero hay algo extraño en toda la historia: la conducta de algunas gente y el inexplicable cambio de situación de otras, dijeron las autoridades. “Los informes, falsos, no condujeron a nada más que a un inútil gasto de energía y de tiempo”, añadieron.

El piloto de ese avión radió varios mensajes de emergencia sucesivos, según los cuales el motor número cuatro de su nave estaba ardiendo. Un avión igual que llevaba al resto de una expedición de oficiales y cadetes de la fuerza aérea argentina, el cual viajaba cerca, al parecer no escuchó las desesperadas llamadas de emergencia.

Sí fueron escuchadas por dos pilotos de Lacsa que despegaban del aeropuerto de El Coco hacia Miami, por la torre de control de ese mismo aeropuerto y por los pilotos de un avión de Panamerican que volaba sobre el territorio nacional, en el cuadrante norte del país. Los restos no aparecieron jamás y se ha estado especulando sobre su paradero desde hace siete años. En el accidente, que permanece rodeado de misterio, perecieron 69 cadetes y dos tripulantes.

Durante años circularon diversas versiones, pero durante los dos últimos años, éstas han cobrado interés, en la zona de San Carlos. Se dijo que en esa área estaban los restos de un avión de gran tamaño, en cuya cabina habrían dormido hace seis años dos hombres que andaban extraviados en las montañas de San Carlos. Uno de ellos, el nicaragüense Uriel Castro, fue quien impulsó nuevamente la búsqueda que ayer terminó otra vez son ningún resultado positivo, a pesar de los esfuerzos que se realizaron.

El Ministerio de Seguridad Pública informó ayer que “ha quedado definitivamente archivado el caso del avión argentino TC-48, Tipo C-54, cuatrimotor, que el 3 de noviembre de 1965 se extravió”. Se insistió en que “nunca más volverá misión oficial alguna a intervenir en expediciones. El caso para el gobierno queda cerrado”.

En otras noticias:

Embajada ofrece gratis la Selección Rusa de Fútbol

La Embajada de la Unión Soviética en nuestro país realiza gestiones ante la junta directiva del club de fútbol Saprissa, para traer la selección nacional de ese país a jugar con motivo de la inauguración del Estadio Saprissa, el próximo once de junio.

La oferta soviética fue analizada en forma conjunta en una reunión de directivos del Saprissa con representantes diplomáticos soviéticos, celebrada en el hotel Chorotega Tower. Posteriormente hubo otra reunión ya en la sede de la Embajada soviética.

El equipo ruso jugaría gratis y correría con sus gastos de transportación hasta Nueva York, haciéndose cargo el Saprissa de la transportación desde esa ciudad norteamericana a San José y viceversa. Se da por un hecho que, si la oferta rusa es aceptada, dos miembros del comité pro construcción del Estadio Saprissa presentarán su renuncia, pues no están de acuerdo el trato.

Sugieren existencia de nuevo planeta

Un matemático del laboratorio Lawrence de Livermore sugirió ayer la existencia de un planeta tres veces mayor en masa que Saturno, situado a 10.000 millones de kilómetros de la Tierra.

La existencia del nuevo planeta, que sería mucho más remoto que Plutón, el más lejano de los nueve planetas conocidos del sistema solar, fue indicada por altos cálculos matemáticos de los movimiento del cometa Halley que ha hecho Joseph L. Brady, matemático del laboratorio Lawrence y una autoridad en dicho cometa.

En un artículo en el Jornal of The Astronomical Society of The Pacific, Brady señala que él y sus colegas, Edna M. Carpenter y Francis H. McMahon, usaron una computadora para interpretar las observaciones de extrañas desviaciones del cometa Halley que se remontaría a tiempos anteriores a la era cristiana.