Hombre muere al caer y ser atropellado por un vehículo pesado dentro de predio en Guanacaste

Un hombre de 42 años murió la madrugada de este lunes en La Cruz, Guanacaste, luego de caer al suelo y ser atropellado por un vehículo pesado.

El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recibido a eso de la 1:10 a. m. indica que la víctima se encontraba dentro de un predio y, por razones desconocidas cayó al suelo, en el momento en el que un vehículo pesado circulaba, que le pasó por encima.

El hombre, de apellido Espinoza, de origen nicaragüense, fallecio en el sitio. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial. El caso quedó en investigación para esclarecer la dinámica del incidente.