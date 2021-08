Fuerte correntada de río Nosara arrastra a motociclista

Motociclista arrastrado por río El motociclista fue arrastrado cuando intentó pasar por este puente cuando el río Nosara estaba muy crecido. Foto cortesía de Guana Noticias

Un motociclista perdió la vida este jueves en la noche cuando fue arrastrado por una fuerte correntada del río Nosara a su paso por Hojancha, en Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo de la víctima fue localizado este viernes en la mañana por familiares y oficiales de la Fuerza Pública que desde las 5:30 a. m. comenzaron la búsqueda.

La víctima fue identificada como Porfirio Turcios Castrillo, de 64 años y vecino de la comunidad de Pilangosta de Hojancha. El fallecido se dirigía del centro de Hojancha hacia su casa en Pilangosta.

El accidente se produjo cuando el río Nosara pasaba por encima de un puente, que se trata de un paso de alcantarillas.

Precisamente, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que durante la tarde y noche del jueves la región de la península de Nicoya fue una de las zonas donde más llovió, producto de la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) con los vientos que generó la tormenta tropical Isa, que poco después se convirtió en huracán al aproximarse a Cuba.

Ronald Turcios, hermano del fallecido en declaraciones que brindó al diario digital Guana Noticias dijo: “Mi hermano andaba afuera. El río estaba lleno y él como siempre pasaba... Venía con otro compañero y le dijo al compañero que él conocía este río bien y se tiró. La suerte que tiene uno, no siempre lo va a acompañar. Diay le tocaba y la correntada lo arrastró.

“Este es un puente que no sirve para la comunidad porque ataja demasiado la gente que vive más adentro (no les permite salir hacia Hojancha o viceversa) porque siempre que llueve se llena y es un atraso para la gente. No se puede pasar este ni otro (puente) que sigue allá”.

La persona que acompañaba a Turcios al parecer no quiso pasar junto a su amigo y fue quien dio aviso de lo sucedido.