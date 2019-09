“Mi compañero Erick amenazó con soltarse de la lancha y que el mar se lo llevara, ya que me dijo que no resistía más el dolor en los brazos y las piernas. Le contesté: no papá... hay que creer en Dios y aferrarse a él. Mañana (hoy martes) nos rescatarán. Pensaba mucho en mi esposa, en mis hijos y en mis nietos y hasta me dije que nunca más los volvería a ver. Le pedí a Dios que si me ahogaba, él me los cuidara”, afirmó el pescador de 51 años.