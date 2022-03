Dentadura permite identificar a fallecidos en accidente de avioneta cargada con droga

Los registros dentales fueron claves para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificara a los dos fallecidos en el accidente aéreo registrado el pasado 17 de marzo en Finca Nueve de Palmar Sur, en Osa, Puntarenas.

Ese día, los vecinos reportaron que a las 3:15 a. m. se escuchó un estruendo y, al salir de sus viviendas, observaron una avioneta envuelta en llamas. Cuando los bomberos apagaron el fuego, ubicaron a dos personas fallecidas y coordinaron con las autoridades. En ese momento, no se pudo identificar a las víctimas, ya que los cuerpos estaban totalmente calcinados.

Luego de once días y de múltiples diligencias se estableció que los fallecidos son dos ciudadanos mexicanos llamados Pedro Vega Portillo (31 años) y Jesús Guillermo Flores Jiménez (41). “Se identificaron los cuerpos mediante registros dentales”, enfatizó la Policía Judicial.

Horas después del percance, algunas personas indicaron desde México que estos sujetos eran vecinos de Guamuchil y Guasave, ambas comunidades en el estado de Sinaloa, en México. Empero, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

En el sistema del Poder Judicial estas personas no registran ninguna causa y en medios mexicanos no hay datos que sugieran algún vínculo con el crimen organizado. No obstante, en la aeronave en la que viajaban los agentes judiciales contabilizaron 54 paquetes de cocaína, cada uno con un peso de un kilo, para un total de 54 kilogramos de esa droga.

Los dos ocupantes de una avioneta cargada con droga fallecieron en un accidente ocurrido el pasado 17 de marzo, en una pista abandonada en Palmar Sur de Osa, Puntarenas. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

Después del percance trascendió que la aeronave estaba utilizando una pista abandonada desde hace más de 25 años, cuando salió de la región la compañía bananera. Empero, hasta ahora no está claro cuál era la ruta que había seguido el aparato y cuál era su destino final.

La hipótesis policial es que la aeronave llegó hasta ese aeropuerto clandestino en Osa, para recoger droga que, posiblemente, entró por vía marítima a Sierpe, procedente de Colombia y que el objetivo era llevarla hasta México.

Se cree que ese 17 de marzo no pudo despegar bien y eso la hizo chocar contra la vegetación e incendiarse.

