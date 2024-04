Cruzrojista esquiva a trailero imprudente y evita accidente fatal

Una valiente y arriesgada maniobra permitió que un socorrista se salvara de colisionar contra un tráiler en Paso Real, en la zona sur, la mañana de este sábado.

Imágenes compartidas por la Cruz Roja, grabadas desde un cabezal, muestran cómo, en una curva, un trailero intentó rebasar a otro; sin embargo, no divisó una ambulancia venía por el carril contrario.

Cuando el tráiler y la ambulancia estaban a punto de colisionar, el conductor de la Cruz Roja logró esquivar al vehículo pesado al salirse completamente de la vía, aprovechando un espacio vacío que estaba al lado de la carretera.

Luego del imprevisto, el conductor de la ambulancia descendió del vehículo y logró obtener las imágenes proporcionadas por el otro trailero.

El chofer del tráiler que rebasó continuó su recorrido como si nada hubiese pasado.

Las imágenes muestran que su cabezal es azul y que el contenedor tiene la serie S-13845.

De acuerdo con Roger Núñez, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, la maniobra que evitó el accidente obedece al entrenamiento especializado que reciben los conductores de emergencia antes de integrarse al cuerpo de socorro.

El chofer viajaba solo no resultó afectado. En el momento del incidente, no trasladaba a ningún paciente.

“La Benemérita cuenta con 700 vehículos que recorren más de un millón y medio de kilómetros al mes en todo el país en la atención de emergencias y, por tanto, estamos altamente expuestos a este tipo de casos”, aseguró Núñez.

El coordinador operativo regional brindó una serie de recomendaciones para evitar este tipo de imprudencias en el futuro. Estas sugerencias incluyen no hacer adelantamientos en curvas, no utilizar el teléfono mientras se conduce y no exceder los límites de velocidad. Además, hizo un llamado a respetar las leyes de tránsito.

“Recuerde que en caso de emergencias, debe llamar al 9-1-1″, concluyó.