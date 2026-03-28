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Cruz Roja comparte primera imagen de niño que había desaparecido en montañas de Dota

Pequeño de tres años estuvo perdido en la montaña por más de cinco horas

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Por Patricia Recio
Cruz Roja busca a menor desaparecido en Dota.
Cruz Roja busca a menor desaparecido en Dota. (Cortesía Cruz Roja)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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