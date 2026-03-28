Cruz Roja comparte primera imagen de niño que había desaparecido en montañas de Dota

La Cruz Roja Costarricense compartió la primera imagen del pequeño de tres años que estuvo desaparecido durante más de cinco horas este sábado en una zona montañosa de La Cima de Dota.

El menor había sido reportado desaparecido poco antes de las 10.m., cuando se encontraba en una zona montañosa junto a un familiar, quien en un momento lo perdió de vista.

Tras un operativo extenso en el que participaron decenas de personas y equipos especializados, que incluyeron desde unidades caninas hasta drones, el pequeño fue localizado a las 3:16 p.m. según reportó la Benemérita.

El menor, quien se encuentra en buen estado de salud, se trasladó a un puesto de mando, y cerca de las 5 p.m. la Cruz Roja compartió la imagen donde se le ve ya en brazos de una mujer que en apariencia sería su mamá, acompañada de un texto que indica “los finales felices sí existen”.