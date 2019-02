“Cuando llegamos el señor del camión estaba corriéndolo (al camión). La muchacha del carro tenía signos vitales pero muy bajitos. Estaba inconsciente y traía un carnet que labora en el hospital San Juan de Dios y el muchacho (el conductor) ya no tenía, estaba muy golpeado y tenía mucha sangre en la cara y los brazos. Al del camión no le pasó nada. En este lugar precisamente ocurren muchos accidentes por la entrada y salida de los camiones”, dijo uno de los vecinos que pidió no se publicara su nombre.