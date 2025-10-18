Aparece sin vida joven arrastrado por cabeza de agua en río Arenal de San Carlos

Cruzrojistas iniciaron la búsqueda de Rodríguez desde la noche del viernes.

Los socorristas de la Cruz Roja encontraron la tarde de este sábado el cuerpo sin vida del joven de 19 años que fue arrastrado por una cabeza de agua la noche del viernes en el río Arenal, en Pocosol de San Carlos.

Las autoridades detallaron que el joven y dos acompañantes se encontraban pescando en el citado río, en el sector de El Estero, la noche del viernes, cuando a eso de las 9 p. m., fueron sorprendidos por una cabeza de agua.

Dos de los implicado lograron salir, sin embargo, el hombre de 19 fue arrastrado por la corriente, se hundió y desapareció. La víctima del accidente fue identificada con los apellidos Rodríguez Salazar, vecino de Buenos Aires de Pocosol.

Los cuerpos se socorro iniciaron la búsqueda desde la noche de ayer, con la ayuda de amigos y familiares de Rodríguez. Sin embargo, el cuerpo apareció inerte hasta las 2 de la tarde del sábado.

Producto de las lluvias recientes, el río Arenal está lleno, crecido y oscuro, lo cual dificultó la búsqueda. Los cruzrojistas buscaron al joven hasta unos tres kilómetros río abajo, donde el río Arenal desemboca en el río San Carlos.

Fueron allegados quienes lo encontraron y realizaron el reporte a las autoridades. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la respectiva investigación.