Accidentes

Aparece sin vida joven arrastrado por cabeza de agua en río Arenal de San Carlos

Joven de 19 años se encontraba pescando la noche del viernes cuando un cabeza de agua lo arrastró

Por Edgar Chinchilla, corresponsal
Cruzrojistas iniciaron la búsqueda de Rodríguez desde la noche del viernes. (Cruz Roja/Cruz Roja)







