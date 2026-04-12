Sucesos

Abogado del caso Nadia Peraza representará a la familia de Junieysis Merlo, nicaragüense asesinada en Santa Ana

El cuerpo de Merlo apareció enterrado en una fosa a aproximadamente 500 metros de su casa

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Por Natalia Vargas
El abogado Joseph Rivera representó a la familia de Nadia Peraza, víctima de femicidio y veinte delitos más.
El abogado Joseph Rivera representó a la familia de Nadia Peraza, víctima de femicidio y veinte delitos más. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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