Abogado del caso Nadia Peraza representará a la familia de Junieysis Merlo, nicaragüense asesinada en Santa Ana

El abogado Joseph Rivera representó a la familia de Nadia Peraza, víctima de femicidio y veinte delitos más.

Joseph Rivera, el abogado que representó a la familia de la joven Nadia Peraza, cuyo cuerpo apareció sin vida dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia, asumirá el caso de la nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, una madre de 29 años que fue encontrada sin vida, la madrugada del 9 de abril, en una fosa en un condominio de Santa Ana.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que Merlo fue víctima de femicidio, pues el sospechoso de asesinarla es el padre de sus gemelas, de cuatro años, con quien ella vivía a aproximadamente 500 metros de donde aparecieron sus restos.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

El hombre, un costarricense de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, permanece detenido y pasará un año en prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso.

Rivera confirmó a este medio que desde el viernes asume oficialmente la representación de la familia de Merlo y también explicó que trabajará en la formulación y presentación de una querella y de una acción civil resarcitoria para reclamar los daños y perjuicios.

Junieysis Adely Merlo Espinoza fue enterrada en el mismo condominio en el que vivía con su presunto agresor. (oij/Cortesía OIJ)

“En el caso de Junieysis, que es un caso que ha conmocionado a la ciudadanía costarricense, logro tomarlo en virtud de que los familiares me contactan”, dijo.

Explicó que junto a su equipo de trabajo vigilará de cerca el proceso de investigación para garantizar que cumpla con los parámetros y estándares de calidad internacional.

El Patronato Nacional de la Infancia intervino en favor de las gemelas de Merlo y ahora la familia puso en marcha el proceso para buscar la custodia de las niñas, pues su madre ya no está presente y el padre permanece detenido. Rivera aseguró que también acompaña a los allegados de Merlo en este proceso.

Rivera (izquierda) en conclusiones del juicio de Nadia Peraza. El caso estuvo a cargo del fiscal Oscar Serrano Pujol (derecha). (Natalia Vargas/La Nación)

Recientemente, este abogado defendió de la familia de Nadia Peraza, cuyo caso culminó en marzo con una condena de 79 años de cárcel para la expareja de Nadia, Jeremy Buzano Paisano, y el pago de los daños a la madre de la joven.

La fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, afirmó entonces que esta fue una de las sanciones más altas que se ha dictado en los últimos años en Costa Rica por casos de violencia de género.

Rivera asumió también los femicidios de Carla Stefaniak, turista estadounidense-venezolana asesinada en San Antonio de Escazú en noviembre del 2018; el de Luany Valeria Salazar Zamora y el de una joven de 16 años asesinada en agosto del 2019.