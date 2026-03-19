Abogado de Celso Gamboa acude a tribunales para evitar extradicción

Michael Castillo, abogado del exmagistrado Celso Gamboa, interpuso un recurso de revocatoria ante el Tribunal Penal de San José en un nuevo intento por frenar la extradición de su cliente a Estados Unidos.

Este medio intentó contactar a Castillo sin embargo, hasta el momento no ha sido posible. Andy Jack Sánchez, defensor de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata cuya orden de extradición fue autorizada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, junto a Gamboa, confirmó la interposición del recurso.

El jurista explicó que debido a la gestión de su colega Castillo, le dieron audiencia a todas las partes para que, en el término de tres días, se refieran a los argumentos de la defensa de Gamboa.

La representación del exministro de Seguridad cuestiona las promesas del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la garantía de no imponer penas superiores a las establecidas en nuestro país, como por ejemplo, pena de muerte o cadena perpetua.

“En el documento lo que se dice es que ellos se comprometen a no requerir, o sea, a no peticionar esas sanciones, pero acá en Costa Rica, a veces en juicio la Fiscalía pide absolutoria y se termina condenando. Entonces, la discusión es que son dos aspectos totalmente distintos”, explicó el abogado.

Consultado sobre la posición de su colega, Jack adelantó que primero consultará a su cliente. “Sinceramente, a mí me parece que sí lleva parcialmente razón don Michael, no es lo mismo que yo le diga a usted me comprometo a no pedirle una condena, pero el que tiene que tomar la decisión es otro y ese otro no se está comprometiendo a eso”, dijo.

En las últimas horas trascendió la arribada al aeropuerto Juan Santamaría de dos aeronaves de matrícula estadounidense que serían el medio por el que ambos costarricenses serían llevados para presentarlos ante la justicia de aquel país.