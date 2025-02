Entre deseos de vivir en Costa Rica y lo mejor para la ‘Sele’: Así se vivió el concierto de Pandora y Flans

Las mexicanas de Pandora y Flans hicieron estallar en gritos de felicidad, nostalgia y despecho a todos los asistentes a su concierto, que se desarrolló en medio de brillos, bailes y mucha música plancha. Incluso, confesaron su deseo de tener un hogar en Costa Rica y, curiosamente, también mostraron su faceta más futbolera.

La noche de este sábado 22 de febrero, las aztecas dieron un enérgico y romántico espectáculo en Parque Viva gracias a la gira +Inesperado Tour, que las trajo de vuelta al Anfiteatro Coca-Cola.

Las emociones de los fans calentaron desde antes de que las cantantes salieran al escenario gracias a un karaoke romántico donde todos cantaron a más no poder. Sin embargo, la alegría total llegó cuando a las 7:30 p. m. las luces se apagaron y salieron los dos grupos en medio de los gritos de felicidad entre los asistentes.

Las artistas se presentaron con un look muy vistoso. Lucieron trajes blancos cargados de lentejuelas plateadas, vestuario que cuadró a la perfección con los atuendos que llevaron sus fans.

Los aplausos de pie no se hicieron esperar cuando el recital inició con una de las canciones más esperadas por los asistentes: Mariposa. De seguido cantaron 20 Millas y la icónica Hay que empezar de abajo. Cuando este éxito de 1988 sonó, el público enloqueció, pues las artistas bailaron todas sus canciones como si no hubieran pasado los años.

Pandora y Flans cantaron juntas las primeras tres canciones de su concierto en Costa Rica, en una dosis de energía y nostalgia. (Marvin Caravaca.)

En medio de la bienvenida y el deseo porque el público disfrutara, el grupo Pandora tomó el control para entonar Cuando no estás conmigo. Pero lo que sorprendería a la audiencia fue la aparición del dúo de Flans en el escenario para acompañarlas, de inmediato ellas se confesaron enamoradas de Costa Rica.

Antes de cantar Alma gemela, las artistas revelaron que desean tener una casa en nuestro país. “Qué precioso lugar donde ustedes viven, ¿tienen claro el lugar donde viven? Yo quiero tener dos casas (en México) el tercer lugar es aquí (Costa Rica)“, mencionaron.

Las artistas continuaron intercambiando su presencia en tarima y de igual forma la interpretación de los éxitos cargados de nostalgia que llenaron los corazones de los ticos y los dividió entre el amor y el desamor. En el camino cantaron Solo él y yo y Cosas que nunca te dije.

En medio de su show, las Pandora gritaron: “La Selección está en tus manos Miguel”, protagonizando uno de los momentos de hermandad entre países, al hacer referencia a Miguel El Piojo Herrera, mexicano y actual entrenador técnico de la selección tica de fútbol.

“México y Costa Rica están más unidas que nunca”, dijeron las artistas, para continuar con su recital.

El brillo y el color negro predominó entre los fans de Pandora y Flans en el concierto que dieron en Costa Rica. (Marvin Caravaca.)

¡El despecho llegó en cantidades al concierto de Pandora y Flans!

El momento de sacar los celulares y gritar más que nunca llegó cuando las artistas se unieron para cantar La maldita primavera y sobre todo el popurrí de Juan Gabriel que encendió el Parque Viva.

Ese momento sacó los pasos de baile y los gritos de euforia de los presentes, ya que era una de las interpretaciones más esperadas, sobre todo porque es un infaltable en el karaoke de los ticos.

Las siguientes canciones trajeron de vuelta los viejos recuerdos gracias a temas como Yo no te pido la luna, Ay amor y Finge que no, que tuvo una dedicatoria a “los hombres mal portados” según Irma Hernández, de Flans, quien interpretó esta pieza en solitario.

Más gotas de desamor se hicieron presentes en el show con las icónicas Ya te olvidé, Sin él, Me he enamorado de un fan y Me vas a extrañar.

Flans y Pandora enloquecieron al público tico con 'Cómo te va mi amor' que cantaron dos veces en medio de un ambiente de nostalgia durante su concierto en Costa Rica. (Marvin Caravaca.)

Un momento muy especial fue cuando llegó el turno de Adiós Amor, ya que en plena interpretación las cantantes gritaron: “Y recordando a Paquita la del Barrio, ‘me estás oyendo inútil’” y siguieron cantando a capela junto al público. Inmediatamente después llegó el éxito Bazar, que hizo bailar a todo el anfiteatro.

Las artistas finalizaron todas juntas en el escenario con la favorita del público, la que más corearon y los dejó sin aire: Cómo te va mi amor, que entonaron dos veces, ya que los fans encendieron las luces de sus celulares y cantaron a todo pulmón.

La noche finalizó con la bandera de Costa Rica en el escenario y todo Parque Viva coreando No controles y Las mil y una noches.