Agenda de conciertos en Costa Rica: El rock junta a Pedro Capmany, Mario Maissonave y Pato Barraza

Costa Rica disfruta al son de la música con conciertos de una gran variedad de artistas nacionales. A continuación, presentamos un resumen de algunos de los shows que se realizarán en el país en los próximos días.

Éditus con Bernardo Quesada: El reconocido trío, junto al cantautor Bernardo Quesada, ofrecerá un espectáculo en el Jazz Café, Escazú, el 20 de noviembre. Las entradas pueden reservarse al Sinpe Móvil 8898-5426 y tienen un costo de ¢10.000 en preventa y ¢12.000 el día del evento, en la puerta del recinto.

Mario Maisonnave, Pato Barraza y Pedro Capmany: Tres generaciones del rock tico se unen en Rock Fest Presenta, el sábado 23 de noviembre en Casa Rojas, Barrio Escalante. Los boletos están a la venta en tiquetebox.app a ¢10.000 y el día del evento costarán ¢12.000 (a ambos precios se les deben de sumar los impuestos y cargos).

Balerom: El roquero celebrará sus 30 años de carrera con un espectáculo titulado Del amor y el desamor. El concierto será el sábado 23 de noviembre en Club Peppers, Curridabat, a partir de las 7 p. m. Las entradas están disponibles en www.tiquetebox.app.

Joaquín Yglesias: Como es tradición, el tenor costarricense Joaquín Yglesias le dará la bienvenida a la temporada navideña con un concierto especial. Llegó la Navidad se presentará el miércoles 27 de noviembre a las 8 p. m. en el Auditorio Nacional. Las entradas están a la venta en www.eticket.cr.

El concierto de villancicos y música del mundo de Joaquín Yglesias ya se convirtió en una tradición navideña en Costa Rica.

Luis Enrique Mejía Godoy: Con una selección de canciones de Costa Rica y Nicaragua, junto a una muestra de su obra poética, el músico se presentará el 30 de noviembre en el Hotel Barceló San José, a las 7:30 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢30.000 en la localidad VIP y ¢20.000 en general. Las reservaciones pueden hacerse al teléfono 8325-8555.

Passiflora: La agrupación regresa tanto al estudio de grabación como a los conciertos, gracias al estreno de su canción Something Good to Say, primer sencillo de su nuevo disco. Ellos presentarán esta pieza y su álbum titulado Imán el sábado 30 de noviembre en Campo Lago Lindora, a partir de las 5:30 p. m. Las entradas están a la venta en starticket.cr.

