“En los centros médicos es un caso complicado porque a ellos no les gusta que los atiendan las personas blancas, se sienten mejor si los atienden personas indígenas porque entonces pueden hablar y decir todo lo que tienen, pero si los atiende una persona que no es indígena se reprimen mucho de lo que sienten y van a un centro médico cuando ya definitivamente no hay nada que hacer, porque la enfermedad está tan avanzada que no se puede hacer nada y todo por el miedo social, por el miedo a hablar, porque no los entienden o porque los han maltratado”, dice.