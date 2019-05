Blancos muy fríos nos costará percibir los aromas, se volverán muy ácidos, y algunos hasta tendrán notas algo amargas. Blancos calientes serán puro alcohol, y no se notaría tanto la acidez, dando paso a una no tan agradable sensación de calor. Lo ideal para estos vinos es servirlos entre 7ºC y 9ºC, si son jóvenes (que no tuvieron ningún tipo de crianza o de paso por madera), y entre 10ºC y 12ºC si tuvieron paso o contacto con roble).