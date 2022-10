Roshe, la aplicación que vela por la seguridad de las mujeres

HP Inc. y HP Foundation otorgaron el tercer lugar del programa BeChangeMaker 2020 a un grupo costarricense de GenZers, creador de la aplicación Roshe. Fabiola Blanco, Kevin Cordero y Mariana Madriz, impulsados por su pasión por la tecnología, buscan crear un entorno más seguro para las mujeres en Costa Rica, donde 6 de cada 10 mujeres reportan haber sufrido del acoso sexual en público.

Desde el 2016, el programa BeChangeMaker ha promovido el acceso a un aprendizaje de alta calidad para emprendedores y estudiantes de 18 a 35 años de edad, a través de las herramientas y tecnología para la aceleración de startups, entrenamiento dedicado, tutoría y apoyo personalizado, así como la oportunidad de acceder a una red mundial diversa de posibles patrocinadores e inversionistas.

La aplicación Roshe aborda el problema que no solo se vive en Costa Rica, sino en toda la región de Latinoamérica. Roshe no solo funciona a través de un smartphone, sino que también está integrada a un wearable diseñado para hacer que las mujeres se sientan seguras mientras salen a la calle, ofreciendo opciones de rutas más seguras en áreas donde se han presentado un menor número de incidentes reportados. Ofrece la posibilidad de contar con puntos de control en la ruta elegida que se envían a contactos de emergencia para tener un registro de la última ubicación, en caso de que no llegue a su destino. La aplicación tiene un botón de pánico que se puede activar en caso necesario.

“Cuando los conocí, sabíamos que era una excelente idea, sobre todo porque están tratando de resolver un problema social que padecemos no solo en Costa Rica sino en muchos otros países. BeChangeMaker tiene el objetivo de preparar a estos emprendedores sociales para que sus ideas puedan volverse una realidad. Los asesoramos para darles los conocimientos que necesitan para presentar su proyecto y sentirse más seguros como emprendedores. Pero eso sí, las habilidades técnicas ya las tenían,” comentó Karol Zeledón, directora de operaciones y sostenibilidad de HP Costa Rica.