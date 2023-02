¿Qué pasaría si se deroga la Norma Técnica?

El 23 de febrero, salió a la luz que el Ministerio de Salud está trabajando en un decreto para derogar la norma técnica para el aborto terapéutico. Este nuevo reglamento sería más restrictivo y representaría un retroceso en materia de derechos reproductivos. Desde que rompió la noticia, han circulado muchos rumores y desinformación sobre todo lo que implicaría este cambio. Por lo tanto, entrevistamos a la abogada Larissa Arroyo que ha sido una figura central en la lucha por los derechos reproductivos en el país y en la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Para qué era necesaria la norma técnica?

Desde los años setenta, el Código Penal considera como impune el aborto que se realiza para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. No obstante, la norma se volvió necesaria porque, en la práctica, este derecho no se le estaba garantizando a las personas gestantes.

Específicamente, Ana y Aurora (seudónimos) solicitaron que se les realizara un aborto terapeutico al ser informadas que los fetos que cargaban no podrían sobrevivir afuera del útero. Este procedimiento se les fue negado y ambas fueron forzadas a cargar a término un embarazo que no era viable. Con la ayuda de la abogada Arroyo, Ana y Aurora denunciaron al Estado ante la CIDH, ya que esto constituía una violación a sus derechos humanos. La norma técnica tenía como fin hacer el proceso del aborto terapeutico más claro para poder garantizar la aplicación de una ley que ya existía.

La norma técnica que fue firmada por el ex Presidente Carlos Alvarado, ¿verdaderamente representaba un avance en derechos reproductivos?

La abogada Arroyo asegura que este es un tema complejo. Por una parte, constituye un avance, ya que le daba seguridad al personal médico de que el aborto terapéutico efectivamente no era un delito. Sin embargo, la norma técnica verdaderamente no cumplía con los estándares jurídicos y médicos y también suponía muchas trabas para poder acceder a este derecho.

Uno de sus problemas principales es que no era lo suficientemente clara y no mencionaba malformaciones o problemas severos que presentara el feto. Por lo tanto, casos exactamente iguales a los de Ana y Aurora aún podrían ser rechazados para la aplicación de este procedimiento.

Incluso, Arroyo menciona que, según datos oficiales, en los dos años y medio desde la firma de la norma técnica, solo ha habido dos casos en los que se ha aprobado la aplicación de un aborto terapéutico.

¿Qué es lo que propone el nuevo decreto del Ministerio de Salud?

La norma técnica sería sustituida por Reglamento Técnico para la Atención Integral de la Mujer y del Niño (a) por Nacer durante el Embarazo, Parto, Post-Parto y en situación de Peligro Inminente de Muerte. La diferencia más importante en relación con la norma técnica es que este nuevo reglamento no considera los perjuicios a la salud que podría tener un embarazo a menos de que este represente un peligro inminente a la vida de la persona gestante. Es decir, como en los casos de Ana y Aurora, llevar a término un embarazo que no es viable no representa un peligro para la vida de la persona embarazada, pero sí tiene severos perjuicios en su salud mental.

Por otra parte, el nuevo reglamento también requeriría que el consentimiento informado esté firmado por el “cónyuge o padre del nasciturus”. Según la abogada Arroyo, este requisito no solo iría en contra de los derechos de la vida y la salud, sino el derecho de la autonomía de la mujer.

¿Puede el actual Presidente Rodrigo Chaves, con un decreto hacer que el aborto terapéutico sea ilegal?

Chaves minimizó la importancia del decreto y dijo que simplemente eran rumores de un borrador de decreto que él aún no había revisado. “Eso es un documento que yo no he visto, que no tiene sello, que no tiene firma,” dijo Chaves la noche del 23 de febrero.

No obstante, en caso de que el decreto sí sea firmado, Arroyo asegura que jerárquicamente, un reglamento está por debajo del código penal, la constitución y de los acuerdos internacionales de derechos humanos. Es decir, el reglamento no puede ser más restrictivo que lo que ya establece la Artículo 121 del Código Penal que dice:

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

Por lo tanto, no se puede dejar de lado el peligro a la salud ni se puede requerir el consentimiento del cónyuge si la ley solo solicita el consentimiento de la persona embarazada y el personal de salud. Sin embargo, Arroyo no minimiza el impacto que podría tener la firma de este decreto. “Si se elimina esta norma, vuelve la idea, que no es cierto, que ya el aborto terapéutico no se permite,” afirma la abogada. Ante la duda, los doctores podrían preferir no realizar el procedimiento para no arriesgarse a tener repercusiones legales. “Eso significa negarles los derechos a las personas hasta cuando incluso nuestra propia normativa lo reconoce y supuestamente los protege,” agrega Arroyo.

¿Y la CIDH?

Independientemente de si Rodrigo Chaves firma el nuevo decreto o no, el caso de Ana y Aurora continúa en la CIDH. Sobre este tema, la abogada Arroyo afirma que ha habido mucha confusión en los medios. En una primera instancia, se había planteado la firma de una norma técnica en el gobierno de Luis Guillermo Solís como una resolución de conflicto amistosa con el estado. Sin embargo, el gobierno no continuó con este proceso ya que estaban en periodo de elecciones, pero mantuvo la promesa informal de firmar la norma.

La norma que fue firmada no fue aprobada por parte de las afectadas, Ana y Aurora, ni se cumplió en el plazo establecido, por lo que el proceso de denuncia sigue en la CIDH.

La abogada espera que para este año o el próximo, la CIDH produzca un informe con las recomendaciones de lo que el Estado debe y no debe hacer con respecto al tema del aborto terapéutico. En caso de que no se acate, se procedería con una sentencia como hubo en los casos de la fertilización in vitro y el matrimonio igualitario. Como Costa Rica es parte de la CIDH y los acuerdos internacionales de DDHH están por encima de la normativa nacional, el país se vería en la obligación de acatar con la resolución de la sentencia.