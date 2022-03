Inmobiliaria y construcción: Industrias en las que las mujeres ganan más terreno

La industria inmobiliaria y de la construcción son sectores en los que no solo la mayoría de puestos de mando son ocupados por hombres, sino que desde la etapa de formación universitaria la brecha de género se torna bastante amplia. A pesar de esto, cada vez son más las mujeres que optan por carreras en áreas como ingeniería, arquitectura, administración de proyectos, finanzas, mercadeo y ventas, con las cuales logran abrirse paso a nivel profesional y dejar de lado los estereotipos y patrones que aún existen en la industria.

Karla Quevedo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. Actualmente se desempeña como Directora Comercial de Everty, empresa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos comerciales, industriales y hoteleros en el país a nivel local e internacional. A lo largo de su carrera profesional ha sido parte de algunas de las desarrolladoras y constructoras más consolidadas a nivel nacional y ha liderado la comercialización de proyectos en sectores como industrial, comercial, residencial y de hospitalidad.

“En el pasado, la industria inmobiliaria y específicamente la de la construcción, siempre fueron manejadas y lideradas por hombres. Esto principalmente debido a un tema de tradición, donde las mujeres no han tenido una participación tan activa como en el caso de los hombres porque se veía al ingeniero, al maestro de obras como roles para ser desempeñados por hombres”, explica Karla.

Karla Quevedo, Directora Comercial de Everty

Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), el 77% de sus afiliados son hombres y el 23% mujeres. Es decir que de cada 10 profesionales en ingeniería, arquitectura y otras carreras relacionadas, 7 son hombres y 3 mujeres. Esta cifra confirma que aún la brecha es importante entre las mujeres y hombres que se desempeñan en esta industria.

Sin embargo, Quevedo considera que esta realidad ha ido cambiando poco a poco y que la mujer se ha ido abriendo camino en diferentes puestos que anteriormente se consideraba que no eran aptos para las mujeres. “En los últimos años vemos una tendencia al cambio. La mujer ha tomado cada vez un rol más importante en áreas como ingeniería, gerencia de proyectos y comercialización. Ha optado por estudiar y capacitarse en estas áreas y ocupar puestos en juntas directivas, comités y posiciones gerenciales importantes”, comentó.

Para garantizar y aumentar la participación de la mujer en este tipo de puestos, Karla considera que se debe continuar incentivando la profesionalización de mujeres en estas áreas y promoviendo en las empresas una igualdad de género por medio de políticas que ofrezcan oportunidades equitativas y donde se mantenga una equidad en los roles.

Katya Madriz ha trabajado durante más de 25 años en el departamento comercial de Urbanizadora La Laguna, compañía de Grupo Laguna dirigida al desarrollo de proyectos residenciales. Es abogada de profesión y se ha especializado en el área de ventas durante su trayectoria profesional. Actualmente es la Jefa de Ventas de esta urbanizadora y entre sus tareas diarias está supervisar todos los trámites relacionados con ventas, contratos, solicitudes de compra y coordinar a los diez asesores de venta que trabajan en la empresa.

A lo largo de su recorrido por la industria, ha visto una evolución en cuanto a la participación de la mujer en puestos de mando que históricamente han sido ocupados por hombres. “Anteriormente la mayoría de puestos de gerentes, jefaturas e inclusive agentes de bienes raíces los ocupaban los hombres. Con los años la mujer se ha ido integrado y se han ido dejando atrás los estereotipos conforme la industria va evolucionando. Creo que algún día sí vamos a lograr llegar a la paridad”, menciona Katya.

Katya Madriz, Jefa de Ventas Urbanizadora La Laguna

Madriz considera que la participación y representación femenina es fundamental no solamente por el hecho de ser mujer, sino porque se debe comprender como sociedad que la capacidad no es un tema de género. “Las mujeres podemos estar igual o mejor preparadas que los hombres, entonces para mí la importancia no radica en que haya participación en una junta directiva o en algún puesto en específico, sino en comprender que las mujeres pueden ocupar este tipo de espacios porque cuentan con la capacitación y profesionalización para hacerlo”.

Asimismo, Madriz recuerda la importancia de educarse y capacitarse en estas áreas de conocimiento y considera que más mujeres deberían darse cuenta de la importancia que tiene esta industria y de las oportunidades de negocio que existen en ella, por lo que invita a las mujeres a seguir educándose en áreas no solo como ingeniería o arquitectura sino como ventas y comercial.

Según datos del Decanato de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la población estudiantil matriculada en el año lectivo 2021, en promedio el 33% fueron mujeres. A pesar de que las vocaciones profesionales no tienen género, los mitos y estereotipos que existen en torno a carreras como Ingeniería y Arquitectura siguen representando barreras para que las mujeres participen en el mercado laboral en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Sin embargo, el panorama apunta a ser cada vez más inclusivo y a que las mujeres continuarán “ganando terreno” en espacios laborales y educativos que históricamente han sido asociados al género contrario.