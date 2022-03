“Henrietta, el musical” vuelve al Teatro Nacional

"Henrietta, el musical"

El espectáculo nacional “Henrietta, el musical” vuelve al escenario del Teatro Nacional con 14 funciones, del 12 al 27 de marzo. La puesta en escena revive los acontecimientos de los años 40, desde la mirada de Henrietta Boggs, una joven de Alabama, Estados Unidos, que llega al país y que -por fuerza del destino- se convirtió en Primera Dama de la República en 1949.

Un espectáculo con 25 intérpretes que bailan cantan y actúan al son de muchos géneros como: polca, jazz, salsa, guaguancó, bolero, tango, swing criollo, entre otros, ofrecen una obra 100% original, escrita por Denise Duncan, música de Jaime Gamboa y Bernardo Quesada, además de la coreografía de María Amalia Pendones.

El público verá un trabajo 100% original de más de un año de proceso y varios meses de montaje. El espectáculo es de alta calidad, fácil de comprender y muy entretenido… las canciones derraman poesía, hay barcos, trenes, tamales, tango, swing criollo, guerra, paz, rifles, magia, actores y bailarines que le harán mover cada fibra de su corazón, de su cuerpo, recordando que estamos en un montaje de Costa Rica para el mundo — Luis Carlos Vásquez, director del montaje.

Es una oportunidad para ver la historia desde un punto de vista diferente y con un show completo, además de estar cargado de variedad. Se podrán ver los acontecimientos desde la mirada de una mujer cándida, inocente y crítica con un sentido del humor espectacular, como es Henrietta Boggs.

Un show con mucho movimiento al son de 12 músicos, escenografía minimalista, fuerte y móvil para mostrar una obra que llama la atención por sus bailes, escenografía y más de 100 vestuarios diferentes que fueron diseñados exclusivamente para esta función en el conocido Teatro Nacional.

Las presentaciones se realizarán el sábado 12 de marzo (7 p.m.), domingo 13 de marzo (11 a.m. y 6 p.m.), jueves 17 de marzo (7 p.m.), sábado 19 de marzo (11 a.m. y 7 p.m.), domingo 20 de marzo (11 a.m. y 6 p.m.), jueves 24 de marzo (7 p.m.), viernes 25 de marzo (7 p.m.), sábado 26 de marzo (11 a.m. y 7 p.m.) y domingo 27 de marzo (11 a.m. y 6 p.m.).

Las entradas se encuentran ya a la venta y sus precios varían dependiendo de la localidad que desee. Con un valor de 42.000 colones en luneta, 45.000 butacas, 27.000 palco platea, 30.000 palco, 16.500 en galería central y 10.000 en galería lateral, esto incluyendo los impuestos y se pueden adquirir en www.henriettaelmusical com Además cuentan con precios especiales para estudiantes.

(Pablo Murillo/Cortesía Teatro Espressivo)

Una obra que se inspira en los shows musicales de Broadway, se basa en un periodo de la historia contada en un aspecto diferente. Muestra la calidad de artistas que se encuentran en el país para el goce del público, la historia de Henrietta Boggs vuelve para que no se pierda de lo que ofrece el show.