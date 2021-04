“Nosotros duramos como siete años buscando el lugar ideal, pero es que hacer crecer uva en Costa Rica es como nadar contracorriente. Yo recuerdo que tenía un amigo, en ese entonces, que me dijo: -’Niv usted necesita buscar con el corazón, no con su lado científico, porque Costa Rica no es un país para hacer crecer uva’-. Y un día, por casualidad, fuimos al Cerro de la Muerte y había neblina y nubes y todo, pero cuando lo pasamos, estaba soleado y lindo, eso nos marcó y nos enamoramos. Ahí dijimos: -’este es el lugar’-”, contó Niv Benyehuda a Revista Dominical.