Si prefiere pasar Halloween en casa, no hay problema, también puede reservar el reino embrujado de Hell en cualquier época del año. No solo ofrece terror en una época del año, también cuenta con un campo de minigolf temático Putt Putt y el puente Locks of Love, donde las parejas encierran su amor en las profundidades del infierno y el reverendo Vonn oficia ¡matrimonios de miedo!