¿Cómo desarrollar un pensamiento de emprendedora?

Al cierre del 2020, las microempresas costarricenses se redujeron en un 7,3% comparado con el mismo período del 2019, según datos de la Encuesta Nacional de microempresas de los Hogares (Enameh) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Estos cierres son provocados por diversos factores, entre los que destacan los efectos emocionales y materiales de la pandemia.

Ante esta situación, la fortaleza mental de las personas líderes del emprendimiento juegan un papel indispensable para sobrevivir, según lo señala Ana Alfaro, Mentora de Emprendedores y Directora de You Pura Vida.

“El éxito de cualquier negocio, especialmente en sus primeras etapas y en tiempos de cambio como el actual, está compuesto por un 90% de la mentalidad del emprendedor. Esto implica su inteligencia y fortaleza emocional, autoestima emprendedora, impulso, determinación, y herramientas espirituales, entre otros. El otro 10% es la estrategia que se utilice en sus operaciones (marketing, redes sociales, estrategias de ventas, trámites legales, finanzas, producción, equipos de trabajo)” — Ana Alfaro, Mentora de Emprendedores y Directora de You Pura Vida

Para la experta, los recursos empresariales deben ir de la mano con una mentalidad imparable emprendedora. Esto porque en su camino, la persona empresaria siempre se encontrará obstáculos externos, pero también internos como lo son la falta de consistencia, miedos, hábitos inadecuados con el dinero, bajo nivel de tolerancia a la frustración o al rechazo, entre otros.

“Para mantener un negocio creciente, más en un momento como el actual, el emprendedor requiere de una mentalidad y madurez que le dé el impulso que necesita para navegar por mares tempestuosos. Esto significa que un negocio, para que crezca y tenga éxito, no puede basarse sólo en cuánto va a ganar. Si no en cómo va a ayudar a otros, al mundo. Es decir, que cuente con un propósito mayor sostenido por los recursos mentales internos del emprendedor. Además, esto le permitirá a la empresa estar lista para sortear los obstáculos externos. El emprendedor debe desarrollar una autoestima a tope para no caer ante la ola de “No” que recibirá, desde la situación económica y social externa, hasta de familia o clientes”, comentó la directora de You Pura Vida.

Esto no se trata solo de motivación sino de una transformación profunda en la forma de pensar, sentir y actuar, pues “el emprendimiento es un reflejo directo de su líder.

Conferencia virtual gratuita

Precisamente, para apoyar a los emprendedores y empresarios del país a desarrollar una mentalidad que sea su armadura en estos momentos y les permita avanzar, Alfaro estará impartiendo la conferencia virtual gratuita “Sin Mentalidad no hay Paraíso”. Esta se transmitirá a través de la plataforma YouTube.

En la conferencia profundizará en 3 temas principales:

Cómo emprender, triunfar y disfrutarlo sin perder la piel y la vida en el proceso La clave para formar parte del 20% de emprendedores que crean empresas duraderas Los recursos internos que desarrollan los grandes empresarios y al que atribuyen su éxito

La conferencia se realizará en dos fechas. Ambos días a las 6:00 p.m., hora de Costa Rica:

Martes 10 de agosto del 2021

Miércoles 1 de setiembre del 2021.

Quienes deseen reservar su espacio de forma gratuita, lo pueden hacer en la página: https://www.talentospagados.com/conferencia.