2022: El año para retomar sus planes de viajar

(Shutterstock)

Siguiendo algunas precauciones y acatando las recomendaciones de los expertos en salud, el 2022 es un buen momento para retomar sus planes de viaje fuera del país. Le presentamos algunos consejos para que comience a planificar su próxima aventura.

Consejos para viajar y salir a descubrir el mundo:

Planifique: La clave del éxito de un viaje es la planificación. Investigue sobre el lugar a visitar: cuál es la mejor época para ir, cuáles lugares quiere conocer, cuántos días estará en el lugar, cuáles son los requisitos migratorios y cuánto dinero necesita.

La clave del éxito de un viaje es la planificación. Investigue sobre el lugar a visitar: cuál es la mejor época para ir, cuáles lugares quiere conocer, cuántos días estará en el lugar, cuáles son los requisitos migratorios y cuánto dinero necesita. Ahorre: Una vez que tenga un presupuesto claro, comience a ahorrar ya sea semanal o mensualmente teniendo una fecha como meta y procurando mantener un orden en sus finanzas.

Una vez que tenga un presupuesto claro, comience a ahorrar ya sea semanal o mensualmente teniendo una fecha como meta y procurando mantener un orden en sus finanzas. Reserve y organice: Antes de realizar un viaje es fundamental hacer la reservación de los vuelos, el hospedaje y de ser necesario, de algunas actividades. Compare precios y opciones.

Antes de realizar un viaje es fundamental hacer la reservación de los vuelos, el hospedaje y de ser necesario, de algunas actividades. Compare precios y opciones. Empaque lo necesario: Recuerde llevar prendas aptas para el clima y lugar así como artículos personales, ropa, medicamentos, artículos electrónicos, documentos, entre otros.

Recuerde llevar prendas aptas para el clima y lugar así como artículos personales, ropa, medicamentos, artículos electrónicos, documentos, entre otros. Disfrute y experimente: Viaje con la mejor disposición a conocer nuevas personas, culturas y costumbres. Aproveche para visitar sus lugares preferidos y no tenga miedo de experimentar. Acumule recuerdos y experiencias inolvidables.

(Shutterstock)

Cuide su salud y viaje de manera responsable

Antes de viajar, investigue sobre la situación con respecto al COVID-19 en su destino. Actualmente, la mayoría de gobiernos han implementado restricciones de viaje que deberá tomar en cuenta antes de viajar.

Consulte sobre las restricciones de viaje en cada país en el sitio web de la IATA: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

En lo posible, cumpla con el esquema de vacunación y espere 2 semanas después de recibir la segunda dosis para viajar.

Procure utilizar mascarilla principalmente en áreas cerradas, incluyendo aviones y aeropuertos.

Adquiera un seguro de viajes que cubra atención médica, hospitalización y cobertura ante cancelación por COVID-19.

Recuerde llevar siempre artículos esenciales tales como: alcohol en gel, toallitas desinfectantes, mascarillas adicionales y pañuelos desechables.

(Shutterstock)

Tres travel bloggers que le inspirarán a recorrer el mundo

Kryssia Chacón, Karolina Pacheco y Lucero Fernández son tres mujeres costarricenses que comparten la misma pasión: no temen tomar una maleta y salir a explorar el mundo. Así sea solas o acompañadas, estas mujeres decidieron cumplir sus sueños y motivar a otros a que hagan lo mismo por medio de sus experiencias en redes sociales.

Perfil conversó con ellas para conocer sus secretos, aprendizajes y qué consejos les dan a aquellas personas para quienes los viajes forman parte de su proyecto de vida.

Kryssia Chacón:

“La vida es un viaje y debemos aprovecharlo al máximo”

Kryssia Chacón tiene 30 años, es madre, esposa y diseñadora publicitaria. Sin embargo, su pasión es viajar por el mundo y ayudarle a otras personas a hacer lo mismo. Su blog “El Viaje de la vida” reúne a más de 25 mil personas, en donde no solo comparte sus experiencias viajando, sino que brinda asesorías personalizadas de viaje, informa sobre requisitos migratorios, cómo aprovechar las millas y da consejos para sacarle el mayor provecho a un viaje.

¿Cómo surgió la pasión por viajar?

“Hace 27 años mi papá fundó la empresa familiar Viajes Magallanes, por lo que desde que tengo noción, los viajes siempre han sido parte de nuestra familia. Es algo que traemos en la sangre. Cuando salí del colegio, mis papás me dieron la oportunidad de irme de intercambio y viví un año en Australia. Eso marcó un antes y un después en mi vida. El haberme ido al otro lado del mundo y vivir una cultura totalmente diferente me abrió la mente, pude ver el sinfín de posibilidades que hay afuera y que podemos aprovechar”.

¿Cómo nace “El Viaje de la vida”?

“Cuando regresé del intercambio terminé la universidad y comencé a trabajar en la empresa familiar ayudando a viajeros a descubrir el mundo. Empecé a compartir esas experiencias en mis redes sociales. Hace cuatro años decidí nombrar ese espacio como “El Viaje de la vida” y seguí compartiendo contenido sobre lo que más me apasiona que es viajar. Es algo que me hace muy feliz y lo veo más allá de un trabajo. Me encanta saber que con esa información puedo ayudar a otros a salir a explorar el mundo y mostrarle a quienes aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, para que puedan inspirarse”.

¿Cuál experiencia de viaje le cambió la vida?

“Sin duda África. Más que un viaje es toda una experiencia porque para ir a conocer muchos de los lugares hay que llegar al medio de la nada y solo se pueden llevar pocas cosas. El ver cómo viven las personas y que muchos, con algunas carencias, son tan felices, me hizo darme cuenta de que no necesitamos mucho para disfrutar la vida. África cambió mi percepción en general de la vida”.

¿Cómo ha sido su experiencia viajando sola y en familia?

“Viajar sola es una experiencia muy bonita y algo que siento que toda persona debería hacer al menos una vez en su vida. El hecho de tener que enfrentarse una sola contra el mundo y de disfrutar a su ritmo es una experiencia muy bonita. Mi recomendación para otras mujeres que viajan solas es que investiguen sobre el lugar y su cultura, y que no tengan miedo de salir a descubrir el mundo.

Por otro lado, viajar siendo mamá es una experiencia totalmente diferente pero igual de bonita. Creo que lo más importante cuando se viaja con niños pequeños es no tener una expectativa de que todo debe salir de cierta manera sino dejar que el viaje fluya. Es importante prepararse bien y ser flexibles para poder disfrutar todos en familia”.

¿Qué consejo le da a las personas que quieren salir a recorrer el mundo?

“El mundo está ahí, simplemente esperando a que vayamos a descubrirlo. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos las limitantes. Si su sueño es ir a un lugar y no tienen con quien ir, váyanse, no tengan miedo, igualmente la van a pasar bien, van a conocer personas, disfrutar de los lugares a su ritmo y visitar lo que ustedes quieran conocer. No tengan miedo a viajar, a experimentar… El mundo es maravilloso y está ahí esperando por ustedes”

Kryssia Chacón @elviajedelavidablog

Países visitados: 68

Lugares favoritos: Nueva Zelanda, Australia, Turquía, Alaska y África

Recuerdo de viajes: Pines

Karolina Pacheco:

“Démonos la oportunidad de descubrir siempre algo nuevo”

Para Karolina Pacheco viajar no solo es parte de su vida, sino lo que la hace verdaderamente feliz. El salir de la rutina diaria, planear un viaje, la sensación de descubrir un nuevo rincón del mundo, ver sitios impresionantes y convivir con otras personas, es su motivación en la vida. Karolina tiene 30 años, trabaja en la industria médica y su empleo remoto le permite salir constantemente a explorar otros rincones del mundo. Su cuenta de Instagram se caracteriza por mostrar lugares paradisíacos que no forman parte de la mayoría de rutas de los viajeros. Inició compartiendo sus experiencias, contando cómo lograba llegar a estos destinos y hoy en día su comunidad digital se compone de más de 12 mil personas.

¿Cómo surgió la chispa de querer salir a explorar el mundo?

“Cuando cumplí quince años pedí como regalo un viaje a Argentina para ir a visitar a mi primo que vivía allá. Cuando llegué por primera vez a un país que no conocía, comencé a vivir nuevas aventuras y tuve la sensación de poder desenvolverme afuera de mi país, fue una sensación increíble y pensé que tenía que seguir conociendo otros lugares. Volví a viajar cuando comencé a trabajar, y fui 17 días con mis primos a Perú y Bolivia. Ahora junto con mi novio Julio Carvajal, que compartimos la misma pasión, comenzamos a viajar por toda Costa Rica y después a otros rincones del mundo”.

¿Cómo se prepara para un viaje?

“Siempre que viajamos intentamos no hacer la ruta básica y salirnos en la medida de lo posible de los lugares turísticos. Usualmente nos toma alrededor de 2 meses de búsqueda informarnos sobre el lugar que vamos a visitar. Nos encanta descubrir lugares y actividades diferentes, tener un itinerario completo que incluya subir volcanes, hacer hiking y mucha aventura”.

¿Cuál es un destino poco conocido que le gustaría recomendar?

“Recomendaría las islas de Lanzarote y Madeira. Usualmente cuando las personas viajan a España y Portugal piensan en ciudades como Madrid, Barcelona y Lisboa, pero a un vuelo de poco menos de dos horas, se pueden descubrir estas islas poco conocidas con una belleza natural excepcional. Siempre recomiendo ir más allá de las capitales o ciudades y ver que más podemos explorar”.

¿Cómo pueden ayudarse entre mujeres que les gusta viajar solas?

“Muchas veces me escriben mujeres de otras partes del mundo para preguntarme sobre cuáles lugares recomiendo de Costa Rica o de otros destinos, para saber cómo hice para llegar hasta un lugar y si es seguro ir solas o es mejor viajar en grupo. Creo que esto es algo muy bonito porque podemos apoyarnos y ayudarnos entre todas, aunque no nos conozcamos. Podemos buscar alguna chica que viva en otro país, escribirle y pedirle sus recomendaciones. La mayoría siempre estamos dispuestas a contestar y a ayudar”.

¿Cuál es la “receta mágica” para viajar constantemente?

“Creo que no hay una receta mágica. En mi caso yo también tengo un horario de oficina de 8:00 a 5:00 y debo aprovechar mis tiempos libres y fines de semana para pasear. Creo que si viajar es una meta en nuestra vida, debemos priorizarlo, dejar de gastar en cosas innecesarias y comenzar a investigar sobre el lugar que queremos conocer, hacer un presupuesto, hasta poder lograrlo”.

Karo Pacheco @karo_pacheco

Países visitados: 28

Lugares favoritos: Vietnam, Islandia, Perú, Bolivia y Jamaica

Recuerdo de viajes: Imanes y sombreros

Lucero Fernández:

“No esperemos para comenzar a descubrir el mundo”

L a pandemia llevó a Lucero a buscar nuevas actividades para hacer durante el confinamiento. Es por eso que comenzó a hacer videos y a subir contenido en sus redes sociales sobre lo que más le gusta hacer: viajar por el mundo. Así es como nació “Flight Modes” un espacio que solamente en TikTok reúne a casi 1 millón de personas, y en donde la mercadóloga de 29 años, comparte sus experiencias, recomendaciones y cuenta sus historias de cómo viaja a lugares desconocidos que encuentra en Instagram sin una ubicación. Lucero llegó a Costa Rica desde Perú cuando era pequeña, y fue acá donde encontró un espacio para motivar a las personas a viajar y conocer el mundo.

¿Cuándo nació su pasión por los viajes?

“Desde pequeña siempre me han gustado los aviones. Después de regresar a Perú tras más de 9 años de vivir en Costa Rica, me di cuenta de lo mucho que me gustaban. Sin embargo fue hasta cuando estuve en la universidad que hice un intercambio a China, después de ahorrar todo lo que pude, que me enamoré de los viajes y decidí que iba a hacerlo cada vez que pudiera y que todo lo que ganara lo iba a usar para salir a conocer el mundo”.

¿Qué lugares la han cautivado excepcionalmente?

“Uno de los primeros lugares a los que viajé sola y que le tengo mucho cariño es Islandia, su naturaleza y paisajes son como estar en un cuento de hadas, así como sus creencias y tradiciones que son sumamente interesantes. Rusia era otro país que no tenía en mi lista de países por conocer y que terminó cautivándome, acá viví las experiencias más bonitas y más complicadas que he tenido en un viaje; y un destino que me gustó mucho y donde viajé sin pensarlo fue Malasia, ya que llegué tras un viaje a Filipinas, donde debimos huir por un tifón y gracias a eso terminé descubriendo ese maravilloso país”.

¿Cómo fue su primera experiencia viajando sola?

“En mi primer viaje sola me di cuenta de que era capaz de muchas cosas. Ahí descubrí que no necesitaba de nadie para lograr las cosas que quiero y que era capaz de sobrevivir en un país con costumbres diferentes. Aprendí a hacer amigos en el camino, conocí lugares y personas muy interesantes y también he vivido algunas situaciones no tan agradables pero que no he dejado que me desmotiven. Viajar sola ha sido una de las mejores experiencias que he tenido y creo que de vez en cuando todos deberíamos hacerlo”.

¿Cuáles son sus principales consejos para las personas que quieren comenzar a viajar o que buscan seguir haciéndolo?

“Uno de mis principales consejos a la hora de viajar es investigar y planear todo con bastante tiempo, esta es la clave del éxito de un viaje. Debemos ser inteligentes con nuestros gastos y no buscar siempre los hoteles o lugares más caros que no siempre valen la pena. Asimismo, evitar las “trampas para turistas” y buscar lugares que frecuenten los locales que siempre son mucho mejores. No creer en trucos mágicos para obtener un pasaje barato, la clave es ser flexibles con las fechas y lugares a visitar; y principalmente no dejen que una mala experiencia les arruine un viaje”.

¿Cuál es la mayor enseñanza que ha aprendido tras sus viajes?

“He aprendido que viajar nos abre los ojos a que hay muchas maneras de pensar diferentes a la nuestra y a ser mucho más abiertos hacia esas ideas y a otras mentalidades de las personas. También a que no debemos esperar a que una situación se dé para viajar, no esperemos a tener un trabajo específico o a que nuestros amigos puedan hacerlo. Si algo nos demostró el 2020 es que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, por eso creo que debemos salir y cumplir nuestros sueños ya. No esperemos a que alguien más lo haga por nosotros”.