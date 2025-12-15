Un hotel de autor se suma a la oferta de La Fortuna

El hotel Sanctuarium, ubicado en barrio La Catarata, de La Fortuna, abrió oficialmente sus puertas como una propuesta boutique para huéspedes adultos que combina naturaleza viva, arte costarricense y bienestar holístico.

El proyecto representa una inversión aproximada de $4 millones y se alinea con la creciente demanda de experiencias de lujo íntimo que caracterizan a la región norte del país.

Situado a 1,2 kilómetros de la Catarata Río Fortuna, el hotel se integra en un ecosistema de bosque húmedo premontano que comparte el mismo manantial de la catarata. Esta ubicación privilegiada permite a los visitantes un contacto directo con la biodiversidad local, convirtiendo al hotel en un enclave estratégico para el turismo de naturaleza.

(Ale Villata)

Sanctuarium no pertenece a ninguna cadena hotelera y fue desarrollado por un emprendedor costarricense con un enfoque respetuoso del entorno y profundamente conectado con la identidad cultural del país. El hotel se proyecta como una marca con potencial de expansión, manteniendo su esencia de arte, naturaleza y exclusividad.

(Ale Villata)

La propiedad destaca por su propuesta estética, que fusiona diseño contemporáneo con elementos precolombinos: más de 115 piezas de réplicas arqueológicas y obras de artistas nacionales transforman los pasillos y habitaciones en un museo vivo donde convergen arte ancestral y naturaleza tropical. El corazón del edificio está coronado por una escultura monumental tallada en un solo tronco de madera noble, símbolo de la conexión con la tierra que inspira al proyecto.

(Ale Villata)

Entre sus amenidades destacan una piscina de dos temperaturas con bar húmedo, área de sauna y jacuzzi, spa, zonas de descanso inmersas en la vegetación, jardines tropicales y un sendero privado que conduce a un río alimentado por el mismo manantial que nutre la Catarata La Fortuna.

El hotel se posiciona como un refugio exclusivo para adultos (+18), ofreciendo un ambiente de tranquilidad absoluta y bienestar holístico.

(Ale Villata/Cortesía)

Uno de los principales diferenciales de Sanctuarium es su enfoque en la observación de fauna y flora. Según su sus dueños, en la propiedad es común el avistamiento de aves exóticas, gracias al ecosistema vibrante que rodea el hotel. Este atributo refuerza la relevancia del establecimiento para el segmento de viajeros que buscan experiencias regenerativas y turismo de contemplación.

(Ale Villata)

El hotel dispone de 14 habitaciones divididas en dos categorías -Deluxe y Superior-, ambas diseñadas para maximizar la conexión con el entorno. Las habitaciones Deluxe, ubicadas en el nivel superior, ofrecen mayor amplitud, luz natural y vistas panorámicas o al bosque lluvioso. Las habitaciones del primer piso, brindan proximidad a jardines y áreas verdes. Ambas categorías combinan materiales nobles, acabados premium y un estilo arquitectónico que prioriza el silencio, la privacidad y la elegancia natural.

(Ale Villalta/Cortesía)

Desde una perspectiva económica, Sanctuarium genera entre 20 y 25 empleos directos y más de 50 puestos indirectos, dinamizando actividades locales como transporte, gastronomía, tours, agricultura y servicios complementarios. El 70% del personal contratado proviene de La Fortuna y San Carlos, lo que refleja una apuesta por el talento local y por la integración comunitaria.

El proyecto también incorpora acciones de contribución cultural y social, como la exhibición permanente de arte costarricense, la integración de artesanos y productores locales, y la colaboración con etnias indígenas que visitan la propiedad para compartir expresiones culturales, fortaleciendo así la identidad territorial en un destino de creciente reconocimiento internacional.

(Ale Villata)

Con su apertura, Hotel Sanctuarium se convierte en una nueva alternativa de turismo boutique para viajeros que buscan experiencias significativas en un entorno de lujo sereno. La combinación de naturaleza viva, diseño inspirado en raíces ancestrales y un servicio altamente personalizado posiciona al hotel como una propuesta diferenciada dentro del ecosistema turístico de La Fortuna, uno de los destinos más visitados y valorados de Costa Rica.