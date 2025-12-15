Revista Perfil

Un hotel de autor se suma a la oferta de La Fortuna

Se trata de una propuesta boutique para adultos, donde el lujo sereno y la conexión con la naturaleza marcan la experiencia.

Por Didier Fernández
Hotel Sanctuarium en La Fortuna
(Ale Villalta/Cortesía)







