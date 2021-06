De igual forma, comenta que con la pandemia floreció una nueva versión de sus redes sociales. “Yo estaba asustada. No sabía cuánto iba a pasar sin trabajar, no tenía trabajos nuevos que postear, no soy blogger, entonces recuerdo que les dije (a mis seguidores) que iban a empezar a ver más de mí. Y pasó algo muy curioso. Cada vez que publicaba algo sobre lo que estaba sintiendo, muchas personas se comunicaban conmigo, identificándose con mi ansiedad y depresión. No me conocían, pero se identificaban por un par de segundos conmigo y me compartían sus experiencias.”