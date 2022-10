Este viernes: al que madruga, Ekono le ayuda

La cadena de tiendas EKONO anunció esta semana uno de los eventos más esperados por sus clientes: Los días más Ekonómicos del año.

El próximo viernes 28 de octubre, todas las tiendas EKONO del país abrirán sus puertas desde las 5:00 a.m., con rebajas de hasta 80% en toda la tienda. Y para los clientes que madruguen, de 5 am a 10 am habrá una rebaja adicional de un 10%, llegando hasta un 80%.

Además, los primeros 100 clientes en la fila al abrir podrán elegir una prenda gratis, y disfrutar de café y bocadillos para que desayunen en la tienda. También como parte de las sorpresas de este viernes para los clientes que se encuentren en la caja podrían ganar su compra gratis.

Los clientes que quieran adquirir artículos específicos tendrán que llegar muy temprano, ya que algunos productos con precios de oportunidad estarán disponibles en pocas unidades. Ese es el caso las pantallas de televisión que EKONO tendrá un súper precio también habrá algunos productos de novedades como la “escoba mágica”.

Natalia Reyes, directora comercial de tiendas Ekono explica que “este año pensando en el bolsillo de todos los costarricenses traemos los días más ekonómicos mucho más cargados de rebajas en toda la tienda, con el objetivo de que nuestros clientes puedan aprovecharlas pensando en las compras de fin de año. Los días más Ekonómicos traerán muchas novedades en líneas de producto y precios de oportunidad muy atractivos para todos los clientes de nuestras tiendas”, comentó.

La cadena tiene la opción de comprar por medio de Credie durante estos días y la opción de pagar en pequeñas cuotas. (Cortesía Tiendas Ekono)

Los días más ekonómicos del año serán desde el viernes 28 hasta el lunes 31 de octubre, aunque el 10% adicional en todas las rebajas será únicamente aplicado el viernes 28 de octubre hasta las 10 a.m.

“Esperamos que todos nuestros clientes puedan aprovechar los días más ekonómicos del año para adquirir todo lo que necesitan para el hogar, ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y demás, a rebajas increíbles”, concluyó Reyes.

Las promociones estarán disponibles en todas las tiendas Ekono del país; así como en su tienda virtual www.tiendasekono.com