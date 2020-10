El estilo de diseño para interiores importa, pero tenga cuidado, a veces las personas se confunden y responden a estímulos sociales y culturales. ¿Alguna vez, has visto alguna obra que su cerebro inconscientemente rechace, pero de forma involuntaria te han condicionado a decir que te gusta? En este momento lo que ocurre es que nuestro cerebro sufre una tensión psicológica, donde sentimos que no encaja lo que percibimos y tiene más relevancia lo aprendido, que exige inconscientemente que tiene que agradarme. Esto se llama disonancia cognitiva (dos pensamientos que entran en contradicción). Así que aléjese de las modas que no le favorecen y conéctese con su bienestar.